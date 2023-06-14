https://ria.ru/20230614/natsvalyuty-1877937937.html

Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах - РИА Новости, 14.06.2023

Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок - с Ираном, Сирией,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:20

2023-06-14T07:20

2023-06-14T07:20

пмэф-2023

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турция

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виктория абрамченко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок - с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 миллиона тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ", - рассказала она. В приоритете - поставки зерновых с расчетами в национальных валютах, и их объем растет. "Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты", - добавила Абрамченко. Она также отметила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах. "Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт - это 160 стран по всему миру. И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова", - добавила вице-премьер. В январе Абрамченко рассказывала РИА Новости, что Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях и отмечала, что Россия также прорабатывает вопрос таких поставок в Египет. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/zerno-1877936116.html

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россия, турция, египет, виктория абрамченко, экономика