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Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:20 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/natsvalyuty-1877937937.html
Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах
Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах - РИА Новости, 14.06.2023
Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах
Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок - с Ираном, Сирией,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:20
2023-06-14T07:20
пмэф-2023
россия
турция
египет
виктория абрамченко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок - с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 миллиона тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ", - рассказала она. В приоритете - поставки зерновых с расчетами в национальных валютах, и их объем растет. "Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты", - добавила Абрамченко. Она также отметила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах. "Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт - это 160 стран по всему миру. И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова", - добавила вице-премьер. В январе Абрамченко рассказывала РИА Новости, что Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях и отмечала, что Россия также прорабатывает вопрос таких поставок в Египет. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/zerno-1877936116.html
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россия, турция, египет, виктория абрамченко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Турция, Египет, Виктория Абрамченко, Экономика
Россия заключила более 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

Абрамченко: Москва в 2023 году заключила 750 сделок на поставки продукции АПК в нацвалютах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая рапса в Новосибирской области
Комбайн во время уборки урожая рапса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайн во время уборки урожая рапса в Новосибирской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок - с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 миллиона тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ", - рассказала она.
В приоритете - поставки зерновых с расчетами в национальных валютах, и их объем растет. "Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты", - добавила Абрамченко.
Она также отметила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах. "Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт - это 160 стран по всему миру. И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова", - добавила вице-премьер.
В январе Абрамченко рассказывала РИА Новости, что Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях и отмечала, что Россия также прорабатывает вопрос таких поставок в Египет.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияТурцияЕгипетВиктория АбрамченкоЭкономика
 
 
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