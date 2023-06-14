Рейтинг@Mail.ru
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 14.06.2023 (обновлено: 10:02 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки - РИА Новости, 14.06.2023
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:16
2023-06-14T10:02
специальная военная операция на украине
днепр (город)
шейх мансур
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877928798_0:329:960:869_1920x0_80_0_0_6017ec77b74e730ba1e3e85d7bd96e7d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 июн — РИА Новости. Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, сославшийся на свои источники в ВСУ.&quot;По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав &quot;Кавказского легиона&quot;, совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, на первом и втором этажах дома проживают грузинские наемники, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия. В цокольном этаже, как предполагается, находятся рабочие помещения.Силовик отметил, что дом захватили, возможно, при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за разведку. Это Алексей Любинский, 1984 года рождения, с позывным Херсон. Ранее он совершал преступления в соседней Запорожской области."В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками "Кавказского легиона" занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области", — добавил собеседник агентства.По данным от источников в Херсоне, боевики захватили также частные домовладения, расположенные между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина.Кроме того, российские спецслужбы получили из открытых источников подтверждение, что наемникам приходят по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера с Западной Украины."В ходе изучения аккаунтов наемников "Кавказского легиона" выявлена жительница города Тернополя Людмила Сивак, которая занимается волонтерской деятельностью. Десятого марта Сивак направила почтовой службой "Новая Почта" несколько коробок гуманитарной помощи с продуктами питания для "Кавказского легиона". В тот же период в Facebook* опубликовано видео, на котором командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдиа и наемник Боря Медзмариашвили (позывной Кобра) передают местным жителям часть гуманитарной помощи со словами благодарности в адрес Сивак", — отметил источник.По его словам, российские силовики выявили также автобусный маршрут, по которому новобранцы "Кавказского легиона" попадают на Украину: Тбилиси — Батуми — Стамбул —Измаил — Одесса и далее — в Херсон. По информации источника в силовых структурах, на правобережье Херсонской области, которое остается под контролем Киева, находятся порядка 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков из "Кавказского легиона", "Батальона имени шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, примерно по десять человек в каждом доме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html
https://ria.ru/20230607/naemnik-1876681785.html
https://ria.ru/20230613/naemnik-1877740778.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877928798_0:239:960:959_1920x0_80_0_0_6db1b8338ce7ca28528c377748f8e801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), шейх мансур, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Шейх Мансур, Херсонская область , В мире
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки

Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватывают в Херсоне дорогие особняки

© РИА Новости / Telegram-канал РИА НовостиСражающиеся на стороне ВСУ наемники из "Кавказского легиона" и жительница Тернополя
Сражающиеся на стороне ВСУ наемники из Кавказского легиона и жительница Тернополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Telegram-канал РИА Новости
Сражающиеся на стороне ВСУ наемники из "Кавказского легиона" и жительница Тернополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 июн — РИА Новости. Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, сославшийся на свои источники в ВСУ.
«

"По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями", — сказал он.

По словам собеседника агентства, на первом и втором этажах дома проживают грузинские наемники, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия. В цокольном этаже, как предполагается, находятся рабочие помещения.
Силовик отметил, что дом захватили, возможно, при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за разведку. Это Алексей Любинский, 1984 года рождения, с позывным Херсон. Ранее он совершал преступления в соседней Запорожской области.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
13 июня, 17:07
"В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками "Кавказского легиона" занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области", — добавил собеседник агентства.
По данным от источников в Херсоне, боевики захватили также частные домовладения, расположенные между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина.
Кроме того, российские спецслужбы получили из открытых источников подтверждение, что наемникам приходят по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера с Западной Украины.
Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили
7 июня, 12:46
"В ходе изучения аккаунтов наемников "Кавказского легиона" выявлена жительница города Тернополя Людмила Сивак, которая занимается волонтерской деятельностью. Десятого марта Сивак направила почтовой службой "Новая Почта" несколько коробок гуманитарной помощи с продуктами питания для "Кавказского легиона". В тот же период в Facebook* опубликовано видео, на котором командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдиа и наемник Боря Медзмариашвили (позывной Кобра) передают местным жителям часть гуманитарной помощи со словами благодарности в адрес Сивак", — отметил источник.
По его словам, российские силовики выявили также автобусный маршрут, по которому новобранцы "Кавказского легиона" попадают на Украину: Тбилиси — Батуми — Стамбул —Измаил — Одесса и далее — в Херсон.
По информации источника в силовых структурах, на правобережье Херсонской области, которое остается под контролем Киева, находятся порядка 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков из "Кавказского легиона", "Батальона имени шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, примерно по десять человек в каждом доме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ
13 июня, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Шейх МансурХерсонская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала