https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки - РИА Новости, 14.06.2023
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:16
2023-06-14T03:16
2023-06-14T10:02
специальная военная операция на украине
днепр (город)
шейх мансур
херсонская область
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 июн — РИА Новости. Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, сославшийся на свои источники в ВСУ."По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями", — сказал он.По словам собеседника агентства, на первом и втором этажах дома проживают грузинские наемники, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия. В цокольном этаже, как предполагается, находятся рабочие помещения.Силовик отметил, что дом захватили, возможно, при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за разведку. Это Алексей Любинский, 1984 года рождения, с позывным Херсон. Ранее он совершал преступления в соседней Запорожской области."В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками "Кавказского легиона" занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области", — добавил собеседник агентства.По данным от источников в Херсоне, боевики захватили также частные домовладения, расположенные между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина.Кроме того, российские спецслужбы получили из открытых источников подтверждение, что наемникам приходят по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера с Западной Украины."В ходе изучения аккаунтов наемников "Кавказского легиона" выявлена жительница города Тернополя Людмила Сивак, которая занимается волонтерской деятельностью. Десятого марта Сивак направила почтовой службой "Новая Почта" несколько коробок гуманитарной помощи с продуктами питания для "Кавказского легиона". В тот же период в Facebook* опубликовано видео, на котором командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдиа и наемник Боря Медзмариашвили (позывной Кобра) передают местным жителям часть гуманитарной помощи со словами благодарности в адрес Сивак", — отметил источник.По его словам, российские силовики выявили также автобусный маршрут, по которому новобранцы "Кавказского легиона" попадают на Украину: Тбилиси — Батуми — Стамбул —Измаил — Одесса и далее — в Херсон. По информации источника в силовых структурах, на правобережье Херсонской области, которое остается под контролем Киева, находятся порядка 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков из "Кавказского легиона", "Батальона имени шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, примерно по десять человек в каждом доме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html
https://ria.ru/20230607/naemnik-1876681785.html
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днепр (город), шейх мансур, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Шейх Мансур, Херсонская область , В мире
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватывают в Херсоне дорогие особняки
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 июн — РИА Новости. Группа наемников из "Кавказского легиона" захватила два квартала особняков в престижном районе Херсона, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, сославшийся на свои источники в ВСУ.
«
"По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: город Херсон, 4-я улица Веревчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями", — сказал он.
По словам собеседника агентства, на первом и втором этажах дома проживают грузинские наемники, в том числе командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдия. В цокольном этаже, как предполагается, находятся рабочие помещения.
Силовик отметил, что дом захватили, возможно, при посредничестве советника командира "Кавказского легиона", ответственного за разведку. Это Алексей Любинский, 1984 года рождения, с позывным Херсон. Ранее он совершал преступления в соседней Запорожской области.
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"В конце 2022 года Любинский совместно с боевиками "Кавказского легиона" занимался захватом частных домовладений, принадлежавших, по их мнению, пророссийски настроенным жителям Запорожской области", — добавил собеседник агентства.
По данным от источников в Херсоне, боевики захватили также частные домовладения, расположенные между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа, а также дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина.
Кроме того, российские спецслужбы получили из открытых источников подтверждение, что наемникам приходят по адресу дислокации посылки с гуманитарной помощью от волонтера с Западной Украины.
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"В ходе изучения аккаунтов наемников "Кавказского легиона" выявлена жительница города Тернополя Людмила Сивак, которая занимается волонтерской деятельностью. Десятого марта Сивак направила почтовой службой "Новая Почта" несколько коробок гуманитарной помощи с продуктами питания для "Кавказского легиона". В тот же период в Facebook* опубликовано видео, на котором командир "Кавказского легиона" Ладо Гамсахурдиа и наемник Боря Медзмариашвили (позывной Кобра) передают местным жителям часть гуманитарной помощи со словами благодарности в адрес Сивак", — отметил источник.
По его словам, российские силовики выявили также автобусный маршрут, по которому новобранцы "Кавказского легиона" попадают на Украину: Тбилиси — Батуми — Стамбул —Измаил — Одесса и далее — в Херсон.
По информации источника в силовых структурах, на правобережье Херсонской области
, которое остается под контролем Киева, находятся порядка 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков из "Кавказского легиона", "Батальона имени шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Они размещаются в частных домах, конфискованных у местных жителей, примерно по десять человек в каждом доме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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