https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю - РИА Новости, 14.06.2023
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю
Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:51
2023-06-14T14:51
2023-06-14T15:21
пмэф-2023
мьянма
в мире
экономика
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820535597_0:138:3153:1911_1920x0_80_0_0_1a133eabc10d76e3a6c626c138ba5287.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све."Мы уже обсудили партнерство между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы и подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому (документу), наши страны должны интегрировать свои платежные системы. Наш центральный банк и Платежный союз Мьянмы уже подписали соглашение о партнерстве в области платежных систем с Россией. Теперь нам лишь осталось обсудить техническую часть и взаимную сертификацию для подключения систем друг к другу, особенно для трансграничных платежей. После этого мы сможем начать использовать ваши карты "Мир" в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Она добавила, что "надеется на увеличение турпотоков из обеих стран" после окончательного принятия платежных систем.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820535597_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_469d28a9aeac790964881ddf33e5eca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, в мире, экономика, россия, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Мьянма, В мире, Экономика, Россия, Новости - Туризм
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю
Глава ЦБ Тан Тан Све сообщил, что Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю 2023 года