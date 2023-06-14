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Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю - РИА Новости, 14.06.2023
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14:51 14.06.2023 (обновлено: 15:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю - РИА Новости, 14.06.2023
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю
Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:51
2023-06-14T15:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све."Мы уже обсудили партнерство между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы и подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому (документу), наши страны должны интегрировать свои платежные системы. Наш центральный банк и Платежный союз Мьянмы уже подписали соглашение о партнерстве в области платежных систем с Россией. Теперь нам лишь осталось обсудить техническую часть и взаимную сертификацию для подключения систем друг к другу, особенно для трансграничных платежей. После этого мы сможем начать использовать ваши карты "Мир" в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Она добавила, что "надеется на увеличение турпотоков из обеих стран" после окончательного принятия платежных систем.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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мьянма, в мире, экономика, россия, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Мьянма, В мире, Экономика, Россия, Новости - Туризм
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю

Глава ЦБ Тан Тан Све сообщил, что Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю 2023 года

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Карта "Мир". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све.
«
"Мы уже обсудили партнерство между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы и подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому (документу), наши страны должны интегрировать свои платежные системы. Наш центральный банк и Платежный союз Мьянмы уже подписали соглашение о партнерстве в области платежных систем с Россией. Теперь нам лишь осталось обсудить техническую часть и взаимную сертификацию для подключения систем друг к другу, особенно для трансграничных платежей. После этого мы сможем начать использовать ваши карты "Мир" в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года", - сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она добавила, что "надеется на увеличение турпотоков из обеих стран" после окончательного принятия платежных систем.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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