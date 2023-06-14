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МСП Банк представит возможности для выхода малых и средних компаний на СПВБ - РИА Новости, 14.06.2023
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13:36 14.06.2023 (обновлено: 14:18 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/msp_bank-1878032532.html
МСП Банк представит возможности для выхода малых и средних компаний на СПВБ
МСП Банк представит возможности для выхода малых и средних компаний на СПВБ - РИА Новости, 14.06.2023
МСП Банк представит возможности для выхода малых и средних компаний на СПВБ
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, готов выступить якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций компаний МСП, планирующих размещение на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:36
2023-06-14T14:18
пмэф-2023
экономика
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, готов выступить якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций компаний МСП, планирующих размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), сообщает пресс-служба банка.Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Данный инструмент позволит компаниям МСП привлекать небанковское финансирование на любые цели без осуществления контроля целевого использования, а также диверсифицировать источники инвестиций. При этом у компании формируется публичная история, что в будущем обеспечит повышение уровня доверия со стороны финансовых институтов."Обеспечение доступа бизнеса к различным источникам финансирования, среди которых инструменты фондового рынка, один из важных фокусов всей системы поддержки МСП. Наш банк уже имеет положительный опыт реализации механизма стимулирования выхода компаний на долговой рынок. На сегодняшний день при поддержке банка состоялось 16 выпусков на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей (участие банка – более 2,3 миллиарда рублей). До 2030 года банк планирует принять участие как "якорный инвестор" в облигационных выпусках компаний МСП на сумму около 20 миллиардов рублей. Уверен, что партнерство с Санкт-Петербургской валютной биржей будет способствовать более интенсивному развитию альтернативного традиционному кредитованию инструментария финансовой поддержки бизнеса", - сообщил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.Он добавил, что банк готов консультировать предпринимателей и оказывать им поддержку на всех этапах выхода на биржевой рынок."Заключение соглашения о сотрудничестве с надежными финансовыми партнерами, которые будут выступать в качестве потенциальных "якорных" инвесторов, является одним из ключевых шагов в формировании комплексной системы биржевого и внебиржевого финансирования субъектов МСП. Несомненно, наша совместная работа с МСП Банком будет способствовать реализации множества бизнес-проектов и окажет большое влияние на укрепление отечественной экономики", - цитирует пресс-служба председателя правления АО СПВБ Бориса Ярышевского.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня.
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экономика, мсп банк, корпорация мсп
ПМЭФ-2023, Экономика, МСП Банк, Корпорация МСП

МСП Банк представит возможности для выхода малых и средних компаний на СПВБ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правления, АО "МСП Банк" Иван Подберезняк на сессии "Финансовые инструменты для чемпионов роста"
Председатель правления, АО МСП Банк Иван Подберезняк на сессии Финансовые инструменты для чемпионов роста
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, готов выступить якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций компаний МСП, планирующих размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Данный инструмент позволит компаниям МСП привлекать небанковское финансирование на любые цели без осуществления контроля целевого использования, а также диверсифицировать источники инвестиций. При этом у компании формируется публичная история, что в будущем обеспечит повышение уровня доверия со стороны финансовых институтов.
Логотип корпорации МСП
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"Обеспечение доступа бизнеса к различным источникам финансирования, среди которых инструменты фондового рынка, один из важных фокусов всей системы поддержки МСП. Наш банк уже имеет положительный опыт реализации механизма стимулирования выхода компаний на долговой рынок. На сегодняшний день при поддержке банка состоялось 16 выпусков на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей (участие банка – более 2,3 миллиарда рублей). До 2030 года банк планирует принять участие как "якорный инвестор" в облигационных выпусках компаний МСП на сумму около 20 миллиардов рублей. Уверен, что партнерство с Санкт-Петербургской валютной биржей будет способствовать более интенсивному развитию альтернативного традиционному кредитованию инструментария финансовой поддержки бизнеса", - сообщил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
Он добавил, что банк готов консультировать предпринимателей и оказывать им поддержку на всех этапах выхода на биржевой рынок.
«
"Заключение соглашения о сотрудничестве с надежными финансовыми партнерами, которые будут выступать в качестве потенциальных "якорных" инвесторов, является одним из ключевых шагов в формировании комплексной системы биржевого и внебиржевого финансирования субъектов МСП. Несомненно, наша совместная работа с МСП Банком будет способствовать реализации множества бизнес-проектов и окажет большое влияние на укрепление отечественной экономики", - цитирует пресс-служба председателя правления АО СПВБ Бориса Ярышевского.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСП
 
 
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