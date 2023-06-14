https://ria.ru/20230614/msp-postavschik-1877832478.html

КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел

КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел - РИА Новости, 14.06.2023

КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел

Корпорация МСП (КМСП) и Группа "Интер РАО" в рамках ПМЭФ-2023 согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО "Энхим", которое будет на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:00

2023-06-14T15:00

2023-06-14T15:00

россия

корпорация мсп

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Группа "Интер РАО" в рамках ПМЭФ-2023 согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО "Энхим", которое будет на долгосрочной основе поставлять для компаний энергохолдинга турбинные масла, сообщает пресс-служба корпорации.С компанией "Энхим" предполагается заключить офсетный договор, предусматривающей определенные инвестиции предприятия в развитие своего производства, взамен на которые заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в заявленном объеме. Оператором программы заключения таких договоров выступает Корпорация МСП."Победившее в конкурсном отборе МСП-предприятие получает возможность выйти на новый качественный и объемный уровень. Являясь ведущей компанией в энергетической сфере России, "Интер РАО" заинтересовано в "выращивании" надежного поставщика и работе с ним на протяжении длительного периода времени. Об этом свидетельствует и прописанное в карте развития заключение офсета, по которому госкомпания будет закупать у МСП-компании продукцию в определенном объеме, а поставщик будет строить новое или развивать существующее производство", - отметила заместитель гендиректора КМСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.Подписанная между "Интер РАО" и "Энхим" индивидуальная карта развития поставщика предусматривает комплекс мер по поддержке предприятия. Это консультации, обучение работников МСП-компании, методическое сопровождение, помощь при участии в закупочных процедурах, включение в программу партнерства Группы "Интер РАО" и в дальнейшем — подписание офсетного контракта."Наш партнер — победитель отбора МСП-поставщиков, проведенного Корпорацией МСП. Заключение долгосрочного договора со встречными обязательствами поможет ООО "Энхим" соответствовать высоким требованиям "Интер РАО" и поставлять качественную продукцию в необходимых объемах в требуемый срок. Успешный опыт позволит нам развивать это направление работы и расширять возможности по поддержке малого и среднего бизнеса", - сказала директор по закупочной деятельности "Интер РАО" Светлана Хорунжая.Мероприятия по "выращиванию" МСП-поставщиков реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230602/msp_bank-1875820478.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)