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КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел - РИА Новости, 14.06.2023
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15:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/msp-postavschik-1877832478.html
КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел
КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел - РИА Новости, 14.06.2023
КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел
Корпорация МСП (КМСП) и Группа "Интер РАО" в рамках ПМЭФ-2023 согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО "Энхим", которое будет на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:00
2023-06-14T15:00
россия
корпорация мсп
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Группа "Интер РАО" в рамках ПМЭФ-2023 согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО "Энхим", которое будет на долгосрочной основе поставлять для компаний энергохолдинга турбинные масла, сообщает пресс-служба корпорации.С компанией "Энхим" предполагается заключить офсетный договор, предусматривающей определенные инвестиции предприятия в развитие своего производства, взамен на которые заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в заявленном объеме. Оператором программы заключения таких договоров выступает Корпорация МСП."Победившее в конкурсном отборе МСП-предприятие получает возможность выйти на новый качественный и объемный уровень. Являясь ведущей компанией в энергетической сфере России, "Интер РАО" заинтересовано в "выращивании" надежного поставщика и работе с ним на протяжении длительного периода времени. Об этом свидетельствует и прописанное в карте развития заключение офсета, по которому госкомпания будет закупать у МСП-компании продукцию в определенном объеме, а поставщик будет строить новое или развивать существующее производство", - отметила заместитель гендиректора КМСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.Подписанная между "Интер РАО" и "Энхим" индивидуальная карта развития поставщика предусматривает комплекс мер по поддержке предприятия. Это консультации, обучение работников МСП-компании, методическое сопровождение, помощь при участии в закупочных процедурах, включение в программу партнерства Группы "Интер РАО" и в дальнейшем — подписание офсетного контракта."Наш партнер — победитель отбора МСП-поставщиков, проведенного Корпорацией МСП. Заключение долгосрочного договора со встречными обязательствами поможет ООО "Энхим" соответствовать высоким требованиям "Интер РАО" и поставлять качественную продукцию в необходимых объемах в требуемый срок. Успешный опыт позволит нам развивать это направление работы и расширять возможности по поддержке малого и среднего бизнеса", - сказала директор по закупочной деятельности "Интер РАО" Светлана Хорунжая.Мероприятия по "выращиванию" МСП-поставщиков реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
Россия, Корпорация МСП, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)

КМСП и "Интер РАО" выбрали долгосрочного МСП-поставщика турбинных масел

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Группа "Интер РАО" в рамках ПМЭФ-2023 согласовали и подписали индивидуальную карту поддержки и развития ООО "Энхим", которое будет на долгосрочной основе поставлять для компаний энергохолдинга турбинные масла, сообщает пресс-служба корпорации.
С компанией "Энхим" предполагается заключить офсетный договор, предусматривающей определенные инвестиции предприятия в развитие своего производства, взамен на которые заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в заявленном объеме. Оператором программы заключения таких договоров выступает Корпорация МСП.
Логотип корпорации МСП
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2 июня, 16:12
"Победившее в конкурсном отборе МСП-предприятие получает возможность выйти на новый качественный и объемный уровень. Являясь ведущей компанией в энергетической сфере России, "Интер РАО" заинтересовано в "выращивании" надежного поставщика и работе с ним на протяжении длительного периода времени. Об этом свидетельствует и прописанное в карте развития заключение офсета, по которому госкомпания будет закупать у МСП-компании продукцию в определенном объеме, а поставщик будет строить новое или развивать существующее производство", - отметила заместитель гендиректора КМСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.
Подписанная между "Интер РАО" и "Энхим" индивидуальная карта развития поставщика предусматривает комплекс мер по поддержке предприятия. Это консультации, обучение работников МСП-компании, методическое сопровождение, помощь при участии в закупочных процедурах, включение в программу партнерства Группы "Интер РАО" и в дальнейшем — подписание офсетного контракта.
Логотип корпорации МСП
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"Наш партнер — победитель отбора МСП-поставщиков, проведенного Корпорацией МСП. Заключение долгосрочного договора со встречными обязательствами поможет ООО "Энхим" соответствовать высоким требованиям "Интер РАО" и поставлять качественную продукцию в необходимых объемах в требуемый срок. Успешный опыт позволит нам развивать это направление работы и расширять возможности по поддержке малого и среднего бизнеса", - сказала директор по закупочной деятельности "Интер РАО" Светлана Хорунжая.
Мероприятия по "выращиванию" МСП-поставщиков реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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