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Число МСП-экспортеров выросло на 57% - РИА Новости, 14.06.2023
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18:28 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/msp-eksportery-1878147539.html
Число МСП-экспортеров выросло на 57%
Число МСП-экспортеров выросло на 57% - РИА Новости, 14.06.2023
Число МСП-экспортеров выросло на 57%
Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:28
2023-06-14T18:28
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина."Общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, и почти половина из них уже являются экспортерами. В 2022 году в России количество МСП-экспортеров превысило 62,5 тысячи. Это абсолютный рекорд, а прирост относительно 2021 года составил более 13%. Нам важно увеличивать их количество чемпионов и дать им весь необходимый инструментарий для того, чтобы они смогли добиваться новых высот", - сказала Никишина.По ее словам, есть несколько основных направлений работы для решения этой задачи: это системность, которая достигается синергией работы институтов развития и региональных властей, которые не конкурируют за клиента, а работают вместе; это цифровые решения, которые помогают МСП заменить свой штат сотрудников, которые делают бумажную работу, на цифровые сервисы, в том числе на цифровой платформе "Мой экспорт".Никишина добавила, что важны также география поддержки, в том числе количество выставок, в которых участвуют МСП и с поддержкой РЭЦ на стендах Made in Russia, и с поддержкой регионов, а также логистика, которая критически важна для МСП, чтобы себестоимость доставки не убила все выгоды от экспортной сделки.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия

Число МСП-экспортеров выросло на 57%

© РИА Новости / Павел БедняковЧисло МСП-экспортеров выросло на 57% с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт"
Число МСП-экспортеров выросло на 57% с нацпроектом Международная кооперация и экспорт - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Число МСП-экспортеров выросло на 57% с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
"Общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, и почти половина из них уже являются экспортерами. В 2022 году в России количество МСП-экспортеров превысило 62,5 тысячи. Это абсолютный рекорд, а прирост относительно 2021 года составил более 13%. Нам важно увеличивать их количество чемпионов и дать им весь необходимый инструментарий для того, чтобы они смогли добиваться новых высот", - сказала Никишина.
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По ее словам, есть несколько основных направлений работы для решения этой задачи: это системность, которая достигается синергией работы институтов развития и региональных властей, которые не конкурируют за клиента, а работают вместе; это цифровые решения, которые помогают МСП заменить свой штат сотрудников, которые делают бумажную работу, на цифровые сервисы, в том числе на цифровой платформе "Мой экспорт".
Никишина добавила, что важны также география поддержки, в том числе количество выставок, в которых участвуют МСП и с поддержкой РЭЦ на стендах Made in Russia, и с поддержкой регионов, а также логистика, которая критически важна для МСП, чтобы себестоимость доставки не убила все выгоды от экспортной сделки.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаРоссия
 
 
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