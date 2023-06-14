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Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны - РИА Новости, 14.06.2023
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10:10 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/moskva-1877958146.html
Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны
Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны - РИА Новости, 14.06.2023
Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны
За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:10
2023-06-14T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг на сумму один миллиард рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% – жители в возрасте до 25 лет", – сказал Ефимов.Привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование столичного проекта по замене дизельных автобусов на электробусы с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.Как отметили в мэрии, зеленые облигации Москвы для населения не торгуются на бирже, а значит, защищены от рыночных рисков. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, что сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, а также превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции.Полученные средства можно реинвестировать, что дополнительно повысит доходность вложений. Граждане могут продать облигации городу в любое время по цене приобретения и без потери дохода.По данным мэрии, около 70% владельцев облигаций –жители Москвы и Московской области. Заметную активность проявили и жители других регионов: Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей.Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября 2023 года. Срок обращения ценных бумаг –два года, номинальная стоимость одной облигации – одна тысяча рублей. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230613/obligatsii-1877771072.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг на сумму один миллиард рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% – жители в возрасте до 25 лет", – сказал Ефимов.
Привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование столичного проекта по замене дизельных автобусов на электробусы с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.
Как отметили в мэрии, зеленые облигации Москвы для населения не торгуются на бирже, а значит, защищены от рыночных рисков. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, что сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, а также превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции.
Полученные средства можно реинвестировать, что дополнительно повысит доходность вложений. Граждане могут продать облигации городу в любое время по цене приобретения и без потери дохода.
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Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно
13 июня, 12:33
По данным мэрии, около 70% владельцев облигаций –жители Москвы и Московской области. Заметную активность проявили и жители других регионов: Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей.
Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября 2023 года. Срок обращения ценных бумаг –два года, номинальная стоимость одной облигации – одна тысяча рублей. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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