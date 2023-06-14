https://ria.ru/20230614/moskva-1877958146.html

Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны

Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны - РИА Новости, 14.06.2023

Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны

За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:10

2023-06-14T10:10

2023-06-14T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг на сумму один миллиард рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% – жители в возрасте до 25 лет", – сказал Ефимов.Привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование столичного проекта по замене дизельных автобусов на электробусы с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.Как отметили в мэрии, зеленые облигации Москвы для населения не торгуются на бирже, а значит, защищены от рыночных рисков. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, что сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, а также превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции.Полученные средства можно реинвестировать, что дополнительно повысит доходность вложений. Граждане могут продать облигации городу в любое время по цене приобретения и без потери дохода.По данным мэрии, около 70% владельцев облигаций –жители Москвы и Московской области. Заметную активность проявили и жители других регионов: Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей.Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября 2023 года. Срок обращения ценных бумаг –два года, номинальная стоимость одной облигации – одна тысяча рублей. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230613/obligatsii-1877771072.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)