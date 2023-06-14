https://ria.ru/20230614/moshenniki-1877934609.html

Данные почти 80 миллионов россиян попали к мошенникам, сообщили в Сбербанке

Данные почти 80 миллионов россиян попали к мошенникам, сообщили в Сбербанке - РИА Новости, 14.06.2023

Данные почти 80 миллионов россиян попали к мошенникам, сообщили в Сбербанке

Сегодня против России в теневом интернете "работает" около миллиона русскоязычных мошенников, которым удалось похитить более 500 миллионов строк данных у почти... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:16

2023-06-14T06:16

2023-06-14T07:23

пмэф-2023

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станислав кузнецов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Сегодня против России в теневом интернете "работает" около миллиона русскоязычных мошенников, которым удалось похитить более 500 миллионов строк данных у почти 80 миллионов россиян, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Есть "теневой" интернет с русскоязычным сегментом. Русскоязычные представители в теневом интернете могут находиться в разных странах мира, мы не всегда знаем, в каких. Но для подобного рода кибермошенников сегодня именно Россия и российские структуры - целевые мишени. И таких мошенников, активно работающих в русскоязычном киберпространстве, мы видим около миллиона", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. По словам Кузнецова, сегодня в теневом интернете доступен целый набор сервисов, которые находятся в "облаках" и по сути являются готовыми колл-центрами с персональными данными граждан. Отвечая на вопрос о количестве россиян, данные которых сейчас доступны в этих базах, Кузнецов заявил, что "эта цифра приближается к 80 миллионам человек". При этом количество украденных строк в целом уже превышает 500 миллионов, просто они дублируются, в разных строках разная информация: где-то есть фамилия, имя, отчество и телефон, в другой строке – те же фамилия, имя, отчество и номер банковской карты и так далее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html

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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, общество