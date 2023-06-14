https://ria.ru/20230614/moshenniki-1877931554.html

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи - РИА Новости, 14.06.2023

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи

Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T05:21

2023-06-14T05:21

2023-06-14T07:32

пмэф-2023

сбербанк россии

сбер

станислав кузнецов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на свою цель перевести им деньги, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Если потенциальную жертву сразу не удается убедить, преступники связываются по телефону с ее ближайшим окружением, пояснил Кузнецов."Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи", - предупредил зампред правления Сбербанка.Ранее Кузнецов сообщил, что мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html

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сбербанк россии, сбер, станислав кузнецов