Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
05:21 14.06.2023 (обновлено: 07:32 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/moshenniki-1877931554.html
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи - РИА Новости, 14.06.2023
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи
Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:21
2023-06-14T07:32
пмэф-2023
сбербанк россии
сбер
станислав кузнецов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fdb6997d8faf92b18dea6bf68897430b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на свою цель перевести им деньги, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Если потенциальную жертву сразу не удается убедить, преступники связываются по телефону с ее ближайшим окружением, пояснил Кузнецов."Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи", - предупредил зампред правления Сбербанка.Ранее Кузнецов сообщил, что мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71c7603bf117cfd9df539880e0add573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, сбер, станислав кузнецов
ПМЭФ-2023, Сбербанк России, Сбер, Станислав Кузнецов
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают целые семьи

Сбербанк: мошенники стали часто обзванивать родственников жертв и представляться полицией

© Depositphotos.com / spukkatoДевушка говорит по телефону
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Depositphotos.com / spukkato
Девушка говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на свою цель перевести им деньги, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.
Если потенциальную жертву сразу не удается убедить, преступники связываются по телефону с ее ближайшим окружением, пояснил Кузнецов.
"Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи", - предупредил зампред правления Сбербанка.
Ранее Кузнецов сообщил, что мошенники для подтверждения своих легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая "удостоверения" банковских сотрудников.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Вчера, 04:50
 
ПМЭФ-2023Сбербанк РоссииСберСтанислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала