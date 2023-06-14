https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877944311.html

Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества

Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества - РИА Новости, 14.06.2023

Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества

Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:19

2023-06-14T08:19

2023-06-14T10:06

пмэф-2023

экономика

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое имущество или получили крупные выплаты, поделился в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ."Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность", — добавил он. При этом мошенники в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют "опробованные приемы", отметил зампред правления Сбербанка. Ранее в среду Кузнецов сообщил, что злоумышленники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html

https://ria.ru/20230520/moshennichestvo-1873093652.html

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экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии