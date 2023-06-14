Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
08:19 14.06.2023 (обновлено: 10:06 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877944311.html
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества
Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:19
2023-06-14T10:06
пмэф-2023
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое имущество или получили крупные выплаты, поделился в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. &quot;Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты&quot;, — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ."Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность", — добавил он. При этом мошенники в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют "опробованные приемы", отметил зампред правления Сбербанка. Ранее в среду Кузнецов сообщил, что злоумышленники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html
https://ria.ru/20230520/moshennichestvo-1873093652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники стали предварительно подбирать жертв

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое имущество или получили крупные выплаты, поделился в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«

"Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

Девушка работает в офисе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества
5 июня, 13:05
"Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность", — добавил он.
При этом мошенники в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют "опробованные приемы", отметил зампред правления Сбербанка.
Ранее в среду Кузнецов сообщил, что злоумышленники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами
20 мая, 11:45
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала