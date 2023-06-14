https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877927563.html
Сбербанк сообщил о быстром росте числа попыток телефонного мошенничества
Сбербанк сообщил о быстром росте числа попыток телефонного мошенничества - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк сообщил о быстром росте числа попыток телефонного мошенничества
Количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян на сегодняшний момент достигло 8,6 миллиона в сутки против 5 миллионов в прошлом году, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:29
2023-06-14T03:29
2023-06-14T03:57
пмэф-2023
россия
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сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян на сегодняшний момент достигло 8,6 миллиона в сутки против 5 миллионов в прошлом году, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Основная угроза – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. По словам зампреда правления Сбербанка, среди мошеннических схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов банка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на "безопасный счет": свыше 77% от всего объема попыток мошенничества. При этом самыми распространенными уловками в рамках данной мошеннической схемы являются звонок от "службы безопасности" о смене "финансового номера", оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2023, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк сообщил о быстром росте числа попыток телефонного мошенничества
Сбербанк: число попыток телефонного мошенничества превысило восемь миллионов в сутки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян на сегодняшний момент достигло 8,6 миллиона в сутки против 5 миллионов в прошлом году, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Основная угроза – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.
По словам зампреда правления Сбербанка, среди мошеннических схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов банка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на "безопасный счет": свыше 77% от всего объема попыток мошенничества.
При этом самыми распространенными уловками в рамках данной мошеннической схемы являются звонок от "службы безопасности" о смене "финансового номера", оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании