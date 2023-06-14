Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
Сторонники партии "Шор" пикетируют здание КС, выступая против ее запрета в Молдавии
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" снова пикетируют здание Конституционного суда, где проходит заседание о ее возможном запрете, передает корреспондент РИА Новости.
КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 17 мая судьи объявили, что берут перерыв, рассмотрение дела было возобновлено в понедельник. В зал заседания журналистов не пускают, трансляция слушаний ведется в режиме онлайн в соцсетях.
Пикетчики скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".