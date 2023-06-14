https://ria.ru/20230614/moldaviya-1877977751.html

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 14.06.2023

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе

Представители и сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" снова пикетируют здание Конституционного суда, где проходит заседание о ее возможном запрете,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:07

2023-06-14T11:07

2023-06-14T11:07

в мире

кишинев

молдавия

илан шор

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856182329_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_b96ca1ddf7de44f63f14450f6a7bc830.jpg

КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" снова пикетируют здание Конституционного суда, где проходит заседание о ее возможном запрете, передает корреспондент РИА Новости. КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 17 мая судьи объявили, что берут перерыв, рассмотрение дела было возобновлено в понедельник. В зал заседания журналистов не пускают, трансляция слушаний ведется в режиме онлайн в соцсетях. Пикетчики скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, марина таубер