https://ria.ru/20230614/moldavia-1878184622.html

Эксперт прокомментировал действия властей Молдавии по запрету партии "Шор"

Эксперт прокомментировал действия властей Молдавии по запрету партии "Шор" - РИА Новости, 14.06.2023

Эксперт прокомментировал действия властей Молдавии по запрету партии "Шор"

Решение по возможному запрету партии "Шор" затягивается, так как у Конституционного суда и властей Молдавии идут "подковерные игры" - у судей, очевидно, нет... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:26

2023-06-14T22:26

2023-06-14T22:26

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

кишинев

марина таубер

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Решение по возможному запрету партии "Шор" затягивается, так как у Конституционного суда и властей Молдавии идут "подковерные игры" - у судей, очевидно, нет единого мнения, а правительству и президенту нужно не уронить лицо перед своими европейскими партнерами, а значит, важен единогласный результат, считает молдавский политолог Александр Кориненко. КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", 17 мая судьи объявили о том, что берут перерыв, рассмотрение дела было возобновлено в понедельник, 12 июня. Однако в среду в конце очередного заседания КС снова объявил перерыв до понедельника, 19 июня. "Учитывая некоторые подковерные игры и в Конституционном суде, и в правительстве, могу предположить, что по поводу запрета партии "Шор" нет единого мнения в самом Конституционного суде. А власти хочется в итоге выдать один единогласный результат, без какого-то особого мнения, на которое имеют право судьи Конституционного суда. Очевидно, сейчас там идут какие-то переговоры, которые нам, простым гражданам, не видны. И мы, наверное, никогда не узнаем, кто, что, кому в итоге даст за запрет партии", - заявил Кориненко РИА Новости. По его словам, власти также необходимо сохранить лицо перед западными партнерами, показав, что рассмотрение дела проходило в рамках конституции. "Когда европейцы создавали проект "Майя Санду" (президент Молдавии – прим. ред.) - одно из требований была реформа системы юстиции. Но до сегодняшнего дня юстиция не была реформирована, и мы видим перетягивание каната между исполнительной и судебной властью. Власти обязательно важно сохранить лицо перед западными партнерами, что все было сделано конституционно", - резюмировал политолог. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны одного миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, кишинев, марина таубер