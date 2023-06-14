https://ria.ru/20230614/memorandum-1878110388.html
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии - РИА Новости, 14.06.2023
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии
Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:50
2023-06-14T16:50
2023-06-14T16:50
пмэф-2023
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
индия
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать над укреплением торгово-экономических отношений между Россией и Индией, а также способствовать эффективному взаимодействию деловых сообществ двух стран, сообщает РЭЦ.Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 14 июня на ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент ICIB Манприт Сингх."Индийский рынок остается приоритетным для нас, причем как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта. Наше соглашение с Международной палатой инвестиций и бизнеса позволит нам выстроить более тесное и эффективное взаимодействие между бизнесом наших стран в обе стороны, найти новые точки соприкосновения и запустить взаимовыгодные проекты", — сказала Никишина."Бизнесу Индии интересна Россия, и мы стремимся реализовать еще нераскрытый потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Совместно с Российским экспортным центром мы планируем оказывать содействие продвижению российской продукции на индийский рынок, а также искать возможности для поставок в Россию важных для внутреннего рынка товарных позиций", — отметил президент ICIB Сингх.В рамках меморандума РЭЦ и Международная палата инвестиций и бизнеса планируют разрабатывать и поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между Россией и Индией, устанавливать сотрудничество между российскими и индийскими предприятиями, а также организовывать встречи и мероприятия для эффективного взаимодействия деловых кругов и экспертных сообществ двух стран.
https://ria.ru/20230614/rets-1877978869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, индия, экономика, пмэф
ПМЭФ-2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия, Индия, Экономика, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать над укреплением торгово-экономических отношений между Россией и Индией, а также способствовать эффективному взаимодействию деловых сообществ двух стран, сообщает РЭЦ.
Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 14 июня на ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
и президент ICIB Манприт Сингх.
"Индийский рынок остается приоритетным для нас, причем как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта. Наше соглашение с Международной палатой инвестиций и бизнеса позволит нам выстроить более тесное и эффективное взаимодействие между бизнесом наших стран в обе стороны, найти новые точки соприкосновения и запустить взаимовыгодные проекты", — сказала Никишина.
«
"Бизнесу Индии интересна Россия, и мы стремимся реализовать еще нераскрытый потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Совместно с Российским экспортным центром мы планируем оказывать содействие продвижению российской продукции на индийский рынок, а также искать возможности для поставок в Россию важных для внутреннего рынка товарных позиций", — отметил президент ICIB Сингх.
В рамках меморандума РЭЦ и Международная палата инвестиций и бизнеса планируют разрабатывать и поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между Россией и Индией, устанавливать сотрудничество между российскими и индийскими предприятиями, а также организовывать встречи и мероприятия для эффективного взаимодействия деловых кругов и экспертных сообществ двух стран.
Стенд РЭЦ под названием "ПРО.Движение" открылся на ПМЭФ-2023