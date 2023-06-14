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РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:50 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/memorandum-1878110388.html
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии - РИА Новости, 14.06.2023
РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии
Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:50
2023-06-14T16:50
пмэф-2023
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
индия
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать над укреплением торгово-экономических отношений между Россией и Индией, а также способствовать эффективному взаимодействию деловых сообществ двух стран, сообщает РЭЦ.Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 14 июня на ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент ICIB Манприт Сингх."Индийский рынок остается приоритетным для нас, причем как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта. Наше соглашение с Международной палатой инвестиций и бизнеса позволит нам выстроить более тесное и эффективное взаимодействие между бизнесом наших стран в обе стороны, найти новые точки соприкосновения и запустить взаимовыгодные проекты", — сказала Никишина."Бизнесу Индии интересна Россия, и мы стремимся реализовать еще нераскрытый потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Совместно с Российским экспортным центром мы планируем оказывать содействие продвижению российской продукции на индийский рынок, а также искать возможности для поставок в Россию важных для внутреннего рынка товарных позиций", — отметил президент ICIB Сингх.В рамках меморандума РЭЦ и Международная палата инвестиций и бизнеса планируют разрабатывать и поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между Россией и Индией, устанавливать сотрудничество между российскими и индийскими предприятиями, а также организовывать встречи и мероприятия для эффективного взаимодействия деловых кругов и экспертных сообществ двух стран.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия, индия, экономика, пмэф
ПМЭФ-2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Россия, Индия, Экономика, ПМЭФ

РЭЦ и ICIB договорились о развитии двусторонних отношений России и Индии

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПодписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" в лице гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной и Международной палатой инвестиций и бизнеса (МПИБ) в лице президента ICIB Манприта Сингха на ПМЭФ-2023
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Российский экспортный центр в лице гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной и Международной палатой инвестиций и бизнеса (МПИБ) в лице президента ICIB Манприта Сингха на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" в лице гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной и Международной палатой инвестиций и бизнеса (МПИБ) в лице президента ICIB Манприта Сингха на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Международная палата инвестиций и бизнеса (International Chamber of Investments and Business, ICIB) будут совместно работать над укреплением торгово-экономических отношений между Россией и Индией, а также способствовать эффективному взаимодействию деловых сообществ двух стран, сообщает РЭЦ.
Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 14 июня на ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент ICIB Манприт Сингх.
"Индийский рынок остается приоритетным для нас, причем как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта. Наше соглашение с Международной палатой инвестиций и бизнеса позволит нам выстроить более тесное и эффективное взаимодействие между бизнесом наших стран в обе стороны, найти новые точки соприкосновения и запустить взаимовыгодные проекты", — сказала Никишина.
«
"Бизнесу Индии интересна Россия, и мы стремимся реализовать еще нераскрытый потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Совместно с Российским экспортным центром мы планируем оказывать содействие продвижению российской продукции на индийский рынок, а также искать возможности для поставок в Россию важных для внутреннего рынка товарных позиций", — отметил президент ICIB Сингх.
В рамках меморандума РЭЦ и Международная палата инвестиций и бизнеса планируют разрабатывать и поддерживать инициативы по укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между Россией и Индией, устанавливать сотрудничество между российскими и индийскими предприятиями, а также организовывать встречи и мероприятия для эффективного взаимодействия деловых кругов и экспертных сообществ двух стран.
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ПМЭФ-2023Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаРоссияИндияЭкономикаПМЭФ
 
 
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