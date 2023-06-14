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Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 14.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:20 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/medalisty-1878003191.html
Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей
Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 14.06.2023
Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей золотым медалистам при поступлении в вузы региона, чтобы привлечь лучших... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:20
2023-06-14T12:20
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей золотым медалистам при поступлении в вузы региона, чтобы привлечь лучших выпускников страны, сообщает областное правительство. "Получить выплату в 100 тысяч рублей должен каждый медалист, поступивший в вуз Ярославской области уже в этом учебном году. При этом неважно, из какого региона приехал абитуриент: если у него золотая медаль – должен получить 100 тысяч. Мы хотим, чтобы в вузах области учились лучшие выпускники страны", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор на оперативном совещании поручил разработать соответствующую программу. Финансирование на эти выплаты планируется заложить в бюджете Ярославской области до конца месяца, информирует правительство региона. В областном правительстве уточняют, что медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам. Медалисты получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей

Медалисты, поступившие в вузы Ярославской области, получат по сто тысяч рублей

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей золотым медалистам при поступлении в вузы региона, чтобы привлечь лучших выпускников страны, сообщает областное правительство.
"Получить выплату в 100 тысяч рублей должен каждый медалист, поступивший в вуз Ярославской области уже в этом учебном году. При этом неважно, из какого региона приехал абитуриент: если у него золотая медаль – должен получить 100 тысяч. Мы хотим, чтобы в вузах области учились лучшие выпускники страны", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор на оперативном совещании поручил разработать соответствующую программу.
Финансирование на эти выплаты планируется заложить в бюджете Ярославской области до конца месяца, информирует правительство региона.
В областном правительстве уточняют, что медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам. Медалисты получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 16:38
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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