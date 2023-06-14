https://ria.ru/20230614/medalisty-1878003191.html

Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей

Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 14.06.2023

Поступившие в ярославские вузы медалисты получат по сто тысяч рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей золотым медалистам при поступлении в вузы региона, чтобы привлечь лучших... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:20

2023-06-14T12:20

2023-06-14T12:20

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868110428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4070b0af4417a49f7800f8e417ab2a1a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплачивать по 100 тысяч рублей золотым медалистам при поступлении в вузы региона, чтобы привлечь лучших выпускников страны, сообщает областное правительство. "Получить выплату в 100 тысяч рублей должен каждый медалист, поступивший в вуз Ярославской области уже в этом учебном году. При этом неважно, из какого региона приехал абитуриент: если у него золотая медаль – должен получить 100 тысяч. Мы хотим, чтобы в вузах области учились лучшие выпускники страны", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор на оперативном совещании поручил разработать соответствующую программу. Финансирование на эти выплаты планируется заложить в бюджете Ярославской области до конца месяца, информирует правительство региона. В областном правительстве уточняют, что медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам. Медалисты получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев