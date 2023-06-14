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МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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05:35 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/mchs-1877932607.html
МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:35
2023-06-14T05:35
россия
херсонская область
новая каховка
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "В настоящее время число людей, эвакуированных из зоны затопления Каховской ГЭС, составляет 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Кроме этого, спасатели доставляют на сушу всех уцелевших домашних животных", - говорится в сообщении.МЧС доставило в зону подтопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию, помогают откачивать воду и убирать мусор. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники. По данным ведомства, более 1,1 тысячи жилых домов Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего вода отступила из 1872 жилых домов. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230614/zatoplenie-1877920903.html
россия
херсонская область
новая каховка
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россия, херсонская область , новая каховка, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

МЧС спасло в Херсонской области более 2,2 тысячи человек после ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В настоящее время число людей, эвакуированных из зоны затопления Каховской ГЭС, составляет 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Кроме этого, спасатели доставляют на сушу всех уцелевших домашних животных", - говорится в сообщении.
МЧС доставило в зону подтопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию, помогают откачивать воду и убирать мусор. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники.
По данным ведомства, более 1,1 тысячи жилых домов Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего вода отступила из 1872 жилых домов.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияХерсонская областьНовая КаховкаДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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