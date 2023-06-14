МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
МЧС спасло в Херсонской области более 2,2 тысячи человек после ЧП на Каховской ГЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В настоящее время число людей, эвакуированных из зоны затопления Каховской ГЭС, составляет 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Кроме этого, спасатели доставляют на сушу всех уцелевших домашних животных", - говорится в сообщении.
МЧС доставило в зону подтопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию, помогают откачивать воду и убирать мусор. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники.
По данным ведомства, более 1,1 тысячи жилых домов Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего вода отступила из 1872 жилых домов.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.