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Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей - РИА Новости, 14.06.2023

Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей

Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:55

2023-06-14T07:55

2023-06-14T08:49

сочи

происшествия

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СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении оперштаба Кубани. "Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

сочи

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия