Рейтинг@Mail.ru
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 14.06.2023 (обновлено: 08:49 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/matsesta-1877941891.html
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей - РИА Новости, 14.06.2023
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей
Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:55
2023-06-14T08:49
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении оперштаба Кубани. "Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9b26a55113a77c3a104e844854771443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей

Оперштаб Кубани: в Сочи река Мацеста вышла из берегов и подтопила дома и машины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид с горы Большой Ахун на город Сочи
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении оперштаба Кубани.
"Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
 
СочиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала