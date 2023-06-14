https://ria.ru/20230614/matsesta-1877941891.html
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей - РИА Новости, 14.06.2023
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей
Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:55
2023-06-14T07:55
2023-06-14T08:49
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Сильные дожди в Сочи вызвали выход реки Мацеста из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, говорится в сообщении оперштаба Кубани. "Из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_9b26a55113a77c3a104e844854771443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате сильных дождей
Оперштаб Кубани: в Сочи река Мацеста вышла из берегов и подтопила дома и машины