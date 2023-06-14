https://ria.ru/20230614/mali-1878041285.html
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности - РИА Новости, 14.06.2023
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:21
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ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание укреплять отношения в экономике и сфере безопасности."Очень удовлетворен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Мы обменялись прямыми и искренними мнениями по темам, имеющим общий интерес, и высказали желание укреплять наши отношения в дипломатии, экономике и сфере безопасности", - отметил Гойта в своей записи в Twitter.
https://ria.ru/20230614/putin-1878003668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
Президент Мали: Москва и Бамако высказали желание укреплять отношения в сфере безопасности
ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание укреплять отношения в экономике и сфере безопасности.
"Очень удовлетворен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Мы обменялись прямыми и искренними мнениями по темам, имеющим общий интерес, и высказали желание укреплять наши отношения в дипломатии, экономике и сфере безопасности", - отметил Гойта в своей записи в Twitter.
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения