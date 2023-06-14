https://ria.ru/20230614/mali-1878041285.html

Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности

Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности - РИА Новости, 14.06.2023

Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:01

2023-06-14T14:01

2023-06-14T14:21

в мире

мали

россия

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ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание укреплять отношения в экономике и сфере безопасности."Очень удовлетворен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Мы обменялись прямыми и искренними мнениями по темам, имеющим общий интерес, и высказали желание укреплять наши отношения в дипломатии, экономике и сфере безопасности", - отметил Гойта в своей записи в Twitter.

https://ria.ru/20230614/putin-1878003668.html

мали

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия