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Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности - РИА Новости, 14.06.2023
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14:01 14.06.2023 (обновлено: 14:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/mali-1878041285.html
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности - РИА Новости, 14.06.2023
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:21
в мире
мали
россия
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ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание укреплять отношения в экономике и сфере безопасности."Очень удовлетворен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Мы обменялись прямыми и искренними мнениями по темам, имеющим общий интерес, и высказали желание укреплять наши отношения в дипломатии, экономике и сфере безопасности", - отметил Гойта в своей записи в Twitter.
https://ria.ru/20230614/putin-1878003668.html
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в мире, мали, россия
В мире, Мали, Россия
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности

Президент Мали: Москва и Бамако высказали желание укреплять отношения в сфере безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гойта сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны выразили желание укреплять отношения в экономике и сфере безопасности.
"Очень удовлетворен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Мы обменялись прямыми и искренними мнениями по темам, имеющим общий интерес, и высказали желание укреплять наши отношения в дипломатии, экономике и сфере безопасности", - отметил Гойта в своей записи в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Путин обсудил с главой переходного периода Мали двусторонние отношения
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