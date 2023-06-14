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Банк ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" в рамках ПМЭФ дали старт строительству логоцентра

Банк ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" в рамках ПМЭФ дали старт строительству логоцентра - РИА Новости, 14.06.2023

Банк ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" в рамках ПМЭФ дали старт строительству логоцентра

Банк ВТБ (ПАО) и особая экономическая зона "Алабуга" подписали в рамках ПМЭФ соглашение о развитии сотрудничества, дав старт строительству крупнейшего... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:33

2023-06-14T14:33

2023-06-14T14:33

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) и особая экономическая зона "Алабуга" подписали в рамках ПМЭФ соглашение о развитии сотрудничества, дав старт строительству крупнейшего логистического комплекса в России, сообщает банк.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев. В рамках мероприятия в прямом эфире была забита первая свая будущего терминала, который позволит расширить узкие места в контейнерной логистике в ПФО.Подписанный документ предусматривает участие ВТБ в реализации инвестиционных проектов, осуществляемых особой экономической зоной на территории Республики Татарстан, оказание консультационных и информационных услуг в банковской, инвестиционной и финансовой сферах, а также предложение индивидуальных условий обслуживания для сотрудников компании."ВТБ как системообразующий банк нацелен на укрепление промышленного потенциала отдельных регионов и страны в целом. Заключение нашего соглашения сегодня - важный шаг к расширению сотрудничества между ВТБ и "Алабугой", который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку в развитии территории особой экономической зоны, Республики Татарстан и Российской Федерации", - сказал Лукьяненко.В свою очередь, Шагивалеев отметил, что ВТБ и "Алабуга" плотно сотрудничают в вопросах реализации стратегически важных проектов России."Буквально недавно банк выделил нам кредитные средства, а сегодня на площадке уже кипит работа. Символично, что сегодня мы вместе с коллегами стали свидетелями исторического момента – забивки первой сваи крупнейшего логистического терминала России, который назван в честь великого китайского реформатора Дэн Сяопина. В рамках проекта "Алабуга" по поручению раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова закольцует с Китаем контейнерные поставки и отправку грузов. В наших планах возведение всей необходимой инфраструктуры", – сказал он.В банке напомнили, что стартом сотрудничества сторон в развитии инфраструктуры ОЭЗ "Алабуга" послужило подписанное в августе 2022 года соглашение об открытии кредитной линии на 51,3 миллиарда рублей. Инвестиции направлены на строительство промышленных объектов на территории ОЭЗ в рамках стратегии перспективного развития до 2032 года.В апреле 2023 года ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" подписали еще одно кредитное соглашение о финансировании строительства логистического центра имени Дэн Сяопина и объектов инфраструктуры для индустриального парка "Этилен 600" в Республике Татарстан. Объем финансирования составит 56 миллиардов рублей сроком до 2033 года."ВТБ стал стратегическим партнером для ОЭЗ. Только за последний год общий лимит финансируемых проектов превысил 130 миллиардов рублей", - добавили в банке.

https://ria.ru/20230608/forum-1876982890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, экономика, республика татарстан (татарстан), россия, китай, пмэф