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В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов - РИА Новости, 14.06.2023
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11:39 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html
В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов
В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов - РИА Новости, 14.06.2023
В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов
Росгвардия в ЛНР нашла базу диверсантов в гаражном кооперативе, найденные внутри европейские автомобильные номера и надписи на польском языке говорят о работе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:39
2023-06-14T11:39
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Росгвардия в ЛНР нашла базу диверсантов в гаражном кооперативе, найденные внутри европейские автомобильные номера и надписи на польском языке говорят о работе иностранных наемников, сообщили в пресс-службе ведомства. "Росгвардейцы обнаружили в ЛНР базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям... подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", - сообщает ведомство. Отмечается, что найденные внутри "плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий". Кроме того, внутри росгвардейцы нашли европейские автомобильные номера, а также надписи на польском языке - они "свидетельствуют о деятельности иностранных наемников", добавили в Росгвардии. Опасные предметы изъяты и уничтожены.
https://ria.ru/20230614/diversanty-1877937131.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов

Росгвардия в ЛНР нашла базу иностранных наемников в гаражном кооперативе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Росгвардия в ЛНР нашла базу диверсантов в гаражном кооперативе, найденные внутри европейские автомобильные номера и надписи на польском языке говорят о работе иностранных наемников, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили в ЛНР базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям... подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", - сообщает ведомство.
Отмечается, что найденные внутри "плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий". Кроме того, внутри росгвардейцы нашли европейские автомобильные номера, а также надписи на польском языке - они "свидетельствуют о деятельности иностранных наемников", добавили в Росгвардии.
Опасные предметы изъяты и уничтожены.
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