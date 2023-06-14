https://ria.ru/20230614/lnr-1877987730.html

В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов

В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов - РИА Новости, 14.06.2023

В ЛНР в гаражном кооперативе нашли базу диверсантов

Росгвардия в ЛНР нашла базу диверсантов в гаражном кооперативе, найденные внутри европейские автомобильные номера и надписи на польском языке говорят о работе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:39

2023-06-14T11:39

2023-06-14T11:39

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Росгвардия в ЛНР нашла базу диверсантов в гаражном кооперативе, найденные внутри европейские автомобильные номера и надписи на польском языке говорят о работе иностранных наемников, сообщили в пресс-службе ведомства. "Росгвардейцы обнаружили в ЛНР базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям... подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", - сообщает ведомство. Отмечается, что найденные внутри "плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники указывают на подготовку диверсий". Кроме того, внутри росгвардейцы нашли европейские автомобильные номера, а также надписи на польском языке - они "свидетельствуют о деятельности иностранных наемников", добавили в Росгвардии. Опасные предметы изъяты и уничтожены.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность