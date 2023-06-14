https://ria.ru/20230614/leopard-1878046607.html

Больше не "оружие победы". Российские войска обнажили главную слабость ВСУ

Больше не "оружие победы". Российские войска обнажили главную слабость ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

Больше не "оружие победы". Российские войска обнажили главную слабость ВСУ

В Киеве на немецкие Leopard возлагали большие надежды. Эти машины должны были стать символом контрнаступления ВСУ. Так и получилось, но не в том ключе, на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:20

2023-06-14T14:20

2023-06-14T16:19

специальная военная операция на украине

украина

т-90м

ка-52 "аллигатор"

leopard 2

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Киеве на немецкие Leopard возлагали большие надежды. Эти машины должны были стать символом контрнаступления ВСУ. Так и получилось, но не в том ключе, на который рассчитывали. Видео подбитых и брошенных машин быстро облетели мировые СМИ. О том, почему запорожские степи оказались опасной средой обитания для "кошек" — в материале РИА Новости.Опасный врагLeopard 2 — самый массовый танк в натовских армиях после американского "Абрамса". Компоновка —классическая: моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины, боевое — в средней, управление — в лобовой. Экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий.Орудие — гладкоствольное с калибром 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.Наиболее распространенный вариант – Leopard2A4. Его создали еще в восьмидесятых — по сравнению со старыми моделями улучшилась защита башни, повысилась выживаемость экипажа, снаряды стали мощнее, обновился баллистический вычислитель.В 1990-е машину доработали до версии А5 — укрепили лоб и борта башни. Но главное — оснастили обновленной электроникой, в том числе и тепловизорами. В Leopard 2A6 башню сделали еще прочнее, возросла и бронепробиваемость орудия.Слабые местаОдин из главных минусов этой техники — отсутствие динамической защиты. Из-за этого поражать Leopard удавалось не только российским войскам. Танк использовала в Сирии турецкая армия. Там машина оказалась уязвимой даже для советских ПТРК "Метис" и "Конкурс", которыми вооружились курды.Радикальных преимуществ даже последние "Леопарды" перед российскими Т-90М не имеют — особенно в нынешнем конфликте. На дальности прямой видимости в полтора километра отечественные танки уверенно пробивают их броню. У "немца" - более совершенные приборы наблюдения и тепловизор, а "тэшки" имеет гораздо более низкий профиль, который дает возможности маскироваться в складках местности.Но в таких сравнениях важно не упускать то обстоятельство, что время танковых баталий, определяющих судьбу военных кампаний осталось позади. Теперь главный враг тяжелой наземной техники обитает в воздухе.Куда большую угрозу для "Леопардов" представляют вертолеты, например, Ка-52. Их ракеты "Вихрь-М" способны поражать цели на расстоянии десяти километров, и при попадании в крышу башни или моторное отделение гарантировано уничтожают теххнику. Бои на Украине показали это.Также обнаружилась и уязвимость немецких танков к минам — в большинстве видео с фронта можно заметить, что колонны с подбитыми машинами не смогли пробраться через минные поля.Нынешние войны показали, что в условиях организованной обороны танки не могут стать "чудо-оружием". Это скорее необходимый инструмент для наступающей стороны, но отнюдь не гарантия успешного прорыва. И "Леопард" не исключение.

https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html

украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, т-90м, ка-52 "аллигатор", leopard 2