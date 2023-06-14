https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878173747.html

В новых регионах России разрешили продавать лекарства без маркировки

В новых регионах России разрешили продавать лекарства без маркировки - РИА Новости, 14.06.2023

В новых регионах России разрешили продавать лекарства без маркировки

Правительство России разрешило продажу лекарственных средств без маркировки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 апреля 2025 года, соответствующее РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:55

2023-06-14T20:55

2023-06-14T20:55

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России разрешило продажу лекарственных средств без маркировки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 апреля 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации допускается ввод в оборот, и(или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга", - говорится в тексте постановления. Кроме того, до 1 апреля 2025 года допускается ввод в оборот лекарств без маркировки, ввозимых с территории государств, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, в целях поставки на территории новых субъектов РФ. "Постановление разработано для адаптации действующих правил маркировки лекарств средствами идентификации для хозяйствующих субъектов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях в целях плавного перехода на единые требования", - поясняется в сообщении на сайте Минпромторга, ранее предложившего проект документа.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество