https://ria.ru/20230614/kuznetsov-1877800659.html
Станислав Кузнецов: в базах мошенников уже почти 80 миллионов россиян
Станислав Кузнецов: в базах мошенников уже почти 80 миллионов россиян - РИА Новости, 14.06.2023
Станислав Кузнецов: в базах мошенников уже почти 80 миллионов россиян
Россия второй год остается под беспрецедентным прицелом хакеров: сегодня за деньгами и данными граждан и компаний охотится около миллиона мошенников в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:30
2023-06-14T10:30
2023-06-14T10:30
интервью
россия
украина
нидерланды
станислав кузнецов
сбербанк россии
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
технологии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784025443_0:117:2048:1269_1920x0_80_0_0_67cead57e3c344d73fd4fa522e32c471.jpg
Россия второй год остается под беспрецедентным прицелом хакеров: сегодня за деньгами и данными граждан и компаний охотится около миллиона мошенников в русскоязычном теневом интернете. О том, сколько россиян сегодня находится в базах злоумышленников, какие новые уловки придумали кибер-аферисты для выуживания информации и средств, откуда идут кибератаки на страну, сколько может потерять российская экономика из-за хакеров, а также какие технологии должны помочь в киберпротивостоянии, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Мы с вами встречаемся в рамках Петербургского международного экономического форума. С чем Сбербанк едет на форум? С кем планируете переговоры?– Форум уже давно стал ярким событием в экономической жизни страны, и Сбербанк вносит весомый вклад в его повестку. Этот год не исключение: мы проведем деловой завтрак Сбербанка и собственную сессию, планируем подписать около 70 соглашений с нашими партнерами – корпоративными клиентами и регионами по разным направлениям, наши спикеры примут активное участие в сессиях на самые различные тематики.ПМЭФ – это уникальная возможность в короткий промежуток времени встретиться с большим количеством очень интересных партнеров, собеседников, делегатов форума, обсудить разные жизненно важные вопросы. Одна из самых актуальных тем – это кибербезопасность. Мы едем на форум с установкой провести дополнительные дискуссии по повышению уровня надежности наших систем, систем наших партнеров, обсудить возможное сотрудничество и поиск новых технических решений по противодействию мошенникам. Такое желание неслучайно, потому что мы видим в последнее время резкое увеличение числа киберпреступлений со стороны, прежде всего, Украины: в части социальной инженерии и телефонного мошенничества, да и других криминальных активностей. Мы приходим сегодня к выводу, что такая активность организована при поддержке государственных структур Украины, возможно, спецслужб.Сегодня есть целый набор сервисов, которые находятся в "облаках" и по сути являются готовыми колл-центрами с базами данных в сотни миллионов строк персональных данных граждан. Мошенники могут за небольшие деньги приобрести эти сервисы, в течение нескольких часов развернуть свой колл-центр и не утруждать себя поиском телефонных номеров граждан, техническими проблемами, записями разговоров или подменой номеров – это уже предлагается в качестве дополнительной услуги – а просто "зарабатывать" деньги путем обмана российских граждан. На сегодняшний момент мы на Украине обнаружили 212 активно работающих по такой схеме колл-центров.– Украина остается основной территорией атак на Россию, или есть еще страны, где растет их количество, или совершенно новые точки на карте?– Есть "теневой" интернет с русскоязычным сегментом. Русскоязычные представители в теневом интернете могут находиться в разных странах мира, мы не всегда знаем, в каких. Но для подобного рода кибермошенников сегодня именно Россия и российские структуры – целевые мишени. И таких мошенников, активно работающих в русскоязычном киберпространстве, мы видим около миллиона.– А не из русскоязычного сегмента атаки могут идти?– Их число гораздо меньше, но при этом важно отметить, что украинские киберпреступники активно используют западную инфраструктуру. Например, основная масса серверного оборудования, которая применяется в украинских "облачных" колл-центрах, находится в центрах обработки данных, расположенных на территории Нидерландов и Германии. Это тема для осмысления и расследования со стороны международной полиции Интерпол. Насколько мне известно, подобные запросы на Украину уже направлены. У коллег из европейских стран есть все основания спросить, почему с территории Украины идут мошеннические звонки не только российским гражданам, но и гражданам ряда других европейских государств. Почему власти Украины не принимают никаких мер, чтобы задержать этих преступников, ликвидировать их колл-центры, навести порядок.– К собственным продавцам услуг таких вопросов у европейских стран нет?– Очень хотелось бы, чтобы они появились. Нам известно, что в структурах Интерпола работают весьма опытные и профессиональные эксперты, которых точно эта информация заинтересует.– Сбербанк оценивал, данные скольких россиян оказались в мошеннических базах?– По нашим оценкам, эта цифра приближается к 80 миллионам человек. При этом количество украденных строк в целом уже превышает 500 миллионов, просто они дублируются, в разных строках разная информация: где-то есть фамилия, имя, отчество и телефон, в другой строке – те же фамилия, имя, отчество и номер банковской карты и так далее.– Как Сбербанк борется с наплывом мошенников против себя и своих клиентов? И какие угрозы сейчас считает главными?– Основная угрозой для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло пяти миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки.Среди мошеннических схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов Сбербанка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на "безопасный счет": свыше 77% от всего объема попыток мошенничества. Самые распространенные уловки в рамках данной мошеннической схемы – звонок от "службы безопасности" о смене "финансового номера", оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента.– Какие-то новые схемы появляются?– Принципиально новых мошеннических схем не появляется, однако фиксируются все новые их разновидности. Например, один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник. Один из свежих примеров – "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры. Если потенциальная жертва отказывается, мошенник угрожает позвонить родственникам. Далее злоумышленник действительно связывается по телефону с ближайшим окружением жертвы. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи.Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты. Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность. А дальше в ход идут уже опробованные приемы.– А как обстоит ситуация с организациями?– Тут мы фиксируем новые тренды. Против российских компаний значительно активней стали использоваться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных. Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами.Еще один тренд, который мы зафиксировали в последние недели, – это целенаправленные атаки на ресурсы органов власти субъектов Российской Федерации. Не менее 11 регионов были атакованы таким образом всего за неделю. И их сервисы простаивали в среднем около 10 часов.– Вы сказали, что сейчас тренд на атаки компаний и организаций. Их стало еще больше, или сменился вектор?– Конечно, больше. Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее, чем в два раза.– С чем это связано? Желание получить прибыль?– Желанием навредить. Если блокируется какая-то организация вирусом-шифровальщиком, то речь идет о целенаправленном уничтожении IT-инфраструктуры, данных, всего наработанного за долгие годы багажа знаний.– Количество атак против физлиц тоже увеличилось?– Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса. Люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель. В Сбербанке мы фильтруем ежедневно не менее 600-700 тысяч писем со спамом, при этом 200-250 из них с вредоносными вложениями – и каждое является попыткой совершить преступление.– Рост числа таких простых атак может говорить о том, что хакеры становятся менее квалифицированными и более массовыми, или это обманчивое впечатление?– Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий, и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Наши сотрудники регулярно участвуют в учениях на предмет распознавания фишинговых писем. Но нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено.– С учетом вышесказанных трендов оценивал ли Сбербанк, какой уже ущерб российской экономике может быть нанесен по итогам 2023 года?– Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей.– Для успешного противодействия хакерам нужны кадры, как вы здесь оцениваете ситуацию в стране?– Дело не только в кадрах, но и в технологиях, хотя вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться.Мы в Сбере видим, что сегодня хорошо подготовленный студент, выпускник одного из самых лучших вузов страны, вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в одной из наших структур: например, в Центре киберзащиты. Это означает, что мы вынуждены тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать ребятам необходимые знания и навыки.Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знают и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены.– Вы упомянули технологии для киберборьбы, что с ними в России?– В России точно есть огромные возможности по развитию технологий в области кибербезопасности. В нашем Центре киберзащиты все решения, технологии, платформы и программное обеспечение разработаны нашими российскими специалистами, прежде всего, сотрудниками самого Сбербанка. По мнению внешних экспертов, наши результаты по ряду направлений значительно лучше западных разработок.– С 2025 года в России будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры. Как Сбербанк готовится к этому? Какой процент систем работает на собственных решениях Сбербанка?– Подавляющее большинство систем Сбербанка, более 80% – это системы собственной разработки. Мы ведем активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.Вместе с тем есть очень небольшое количество технических решений – в кибербезопасности я знаю два или три – которые на сегодняшний день можно дополнительно изучить с точки зрения необходимости их замещения. В основном такие решения используются в высоконагруженнных системах и позволяют поддерживать определенный уровень безопасности внутри, например, это межсетевые экраны. Здесь очень важно найти некий компромисс, например, оставить в работе эти технологии в автономном режиме или найти компенсирующие меры.– Создать что-то аналогичное не получится быстро?– В указанные сроки – нет.– У вас нет опасений, что иностранное программное обеспечение может использоваться против Сбербанка или клиентов, особенно на фоне последних новостей от ФСБ про устройства Apple?– Мы очень серьезно отнеслись к этим сообщениям и провели глубокую проверку, которая показала отсутствие заражения устройств наших сотрудников. Мы рекомендовали принять дополнительные меры защиты, которые тут же предложили сотрудникам, и мгновенно разослали необходимые инструкции.– Возвращаясь к теме технологий, какие из них сегодня наиболее актуальны как для борьбы с преступностью, так и для мошенников, возможно?– Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня – это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников. Мы целенаправленно занимаемся вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. На сегодняшний день мы идем на полшага впереди.– Вы в мае открыли первое отделение Сбербанка в Крыму. Какие у банка результаты уже на полуострове? Сколько офисов планируется открыть до конца года?– Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь.Уже сегодня мы видим высокий интерес со стороны крымчан и местных предприятий: нашими клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей.У частных клиентов пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. Потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей. За первый месяц работы банка на полуострове клиенты совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше двух миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России.
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https://ria.ru/20230519/videosvyaz-1872819009.html
https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876134564.html
https://ria.ru/20230321/kiberataki-1859367437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230313/moshennichestvo-1857495737.html
https://ria.ru/20230524/khakery-1873863782.html
https://ria.ru/20230601/apple-1875670308.html
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интервью, россия, украина, нидерланды, станислав кузнецов, сбербанк россии, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), технологии, сбер, кибербезопасность, кибератаки, мошенничество
Интервью, Россия, Украина, Нидерланды, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Технологии, ПМЭФ-2023, Сбер, Кибербезопасность, Кибератаки, Мошенничество
Россия второй год остается под беспрецедентным прицелом хакеров: сегодня за деньгами и данными граждан и компаний охотится около миллиона мошенников в русскоязычном теневом интернете. О том, сколько россиян сегодня находится в базах злоумышленников, какие новые уловки придумали кибер-аферисты для выуживания информации и средств, откуда идут кибератаки на страну, сколько может потерять российская экономика из-за хакеров, а также какие технологии должны помочь в киберпротивостоянии, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
– Мы с вами встречаемся в рамках Петербургского международного экономического форума. С чем Сбербанк едет на форум? С кем планируете переговоры?
– Форум уже давно стал ярким событием в экономической жизни страны, и Сбербанк вносит весомый вклад в его повестку. Этот год не исключение: мы проведем деловой завтрак Сбербанка и собственную сессию, планируем подписать около 70 соглашений с нашими партнерами – корпоративными клиентами и регионами по разным направлениям, наши спикеры примут активное участие в сессиях на самые различные тематики.
ПМЭФ – это уникальная возможность в короткий промежуток времени встретиться с большим количеством очень интересных партнеров, собеседников, делегатов форума, обсудить разные жизненно важные вопросы. Одна из самых актуальных тем – это кибербезопасность. Мы едем на форум с установкой провести дополнительные дискуссии по повышению уровня надежности наших систем, систем наших партнеров, обсудить возможное сотрудничество и поиск новых технических решений по противодействию мошенникам. Такое желание неслучайно, потому что мы видим в последнее время резкое увеличение числа киберпреступлений со стороны, прежде всего, Украины
: в части социальной инженерии и телефонного мошенничества, да и других криминальных активностей. Мы приходим сегодня к выводу, что такая активность организована при поддержке государственных структур Украины, возможно, спецслужб.
На сайте ПМЭФ опубликовали программу форума
Сегодня есть целый набор сервисов, которые находятся в "облаках" и по сути являются готовыми колл-центрами с базами данных в сотни миллионов строк персональных данных граждан. Мошенники могут за небольшие деньги приобрести эти сервисы, в течение нескольких часов развернуть свой колл-центр и не утруждать себя поиском телефонных номеров граждан, техническими проблемами, записями разговоров или подменой номеров – это уже предлагается в качестве дополнительной услуги – а просто "зарабатывать" деньги путем обмана российских граждан. На сегодняшний момент мы на Украине обнаружили 212 активно работающих по такой схеме колл-центров.
– Украина остается основной территорией атак на Россию, или есть еще страны, где растет их количество, или совершенно новые точки на карте?
– Есть "теневой" интернет с русскоязычным сегментом. Русскоязычные представители в теневом интернете могут находиться в разных странах мира, мы не всегда знаем, в каких. Но для подобного рода кибермошенников сегодня именно Россия и российские структуры – целевые мишени. И таких мошенников, активно работающих в русскоязычном киберпространстве, мы видим около миллиона.
– А не из русскоязычного сегмента атаки могут идти?
– Их число гораздо меньше, но при этом важно отметить, что украинские киберпреступники активно используют западную инфраструктуру. Например, основная масса серверного оборудования, которая применяется в украинских "облачных" колл-центрах, находится в центрах обработки данных, расположенных на территории Нидерландов
и Германии
. Это тема для осмысления и расследования со стороны международной полиции Интерпол
. Насколько мне известно, подобные запросы на Украину уже направлены. У коллег из европейских стран есть все основания спросить, почему с территории Украины идут мошеннические звонки не только российским гражданам, но и гражданам ряда других европейских государств. Почему власти Украины не принимают никаких мер, чтобы задержать этих преступников, ликвидировать их колл-центры, навести порядок.
"Сбер": часть украинских колл-центров управляется из Нидерландов и Германии
– К собственным продавцам услуг таких вопросов у европейских стран нет?
– Очень хотелось бы, чтобы они появились. Нам известно, что в структурах Интерпола работают весьма опытные и профессиональные эксперты, которых точно эта информация заинтересует.
– Сбербанк оценивал, данные скольких россиян оказались в мошеннических базах?
– По нашим оценкам, эта цифра приближается к 80 миллионам человек. При этом количество украденных строк в целом уже превышает 500 миллионов, просто они дублируются, в разных строках разная информация: где-то есть фамилия, имя, отчество и телефон, в другой строке – те же фамилия, имя, отчество и номер банковской карты и так далее.
– Как Сбербанк борется с наплывом мошенников против себя и своих клиентов? И какие угрозы сейчас считает главными?
– Основная угрозой для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло пяти миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки.
Среди мошеннических схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов Сбербанка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на "безопасный счет": свыше 77% от всего объема попыток мошенничества. Самые распространенные уловки в рамках данной мошеннической схемы – звонок от "службы безопасности" о смене "финансового номера", оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента.
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
– Какие-то новые схемы появляются?
– Принципиально новых мошеннических схем не появляется, однако фиксируются все новые их разновидности. Например, один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник. Один из свежих примеров – "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".
Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры. Если потенциальная жертва отказывается, мошенник угрожает позвонить родственникам. Далее злоумышленник действительно связывается по телефону с ближайшим окружением жертвы. Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи.
Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты. Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность. А дальше в ход идут уже опробованные приемы.
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову
– А как обстоит ситуация с организациями?
– Тут мы фиксируем новые тренды. Против российских компаний значительно активней стали использоваться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных. Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами.
Еще один тренд, который мы зафиксировали в последние недели, – это целенаправленные атаки на ресурсы органов власти субъектов Российской Федерации. Не менее 11 регионов были атакованы таким образом всего за неделю. И их сервисы простаивали в среднем около 10 часов.
– Вы сказали, что сейчас тренд на атаки компаний и организаций. Их стало еще больше, или сменился вектор?
– Конечно, больше. Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее, чем в два раза.
– С чем это связано? Желание получить прибыль?
– Желанием навредить. Если блокируется какая-то организация вирусом-шифровальщиком, то речь идет о целенаправленном уничтожении IT-инфраструктуры, данных, всего наработанного за долгие годы багажа знаний.
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– Количество атак против физлиц тоже увеличилось?
– Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса. Люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель. В Сбербанке мы фильтруем ежедневно не менее 600-700 тысяч писем со спамом, при этом 200-250 из них с вредоносными вложениями – и каждое является попыткой совершить преступление.
– Рост числа таких простых атак может говорить о том, что хакеры становятся менее квалифицированными и более массовыми, или это обманчивое впечатление?
– Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий, и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Наши сотрудники регулярно участвуют в учениях на предмет распознавания фишинговых писем. Но нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено.
– С учетом вышесказанных трендов оценивал ли Сбербанк, какой уже ущерб российской экономике может быть нанесен по итогам 2023 года?
– Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей.
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– Для успешного противодействия хакерам нужны кадры, как вы здесь оцениваете ситуацию в стране?
– Дело не только в кадрах, но и в технологиях, хотя вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться.
Мы в Сбере видим, что сегодня хорошо подготовленный студент, выпускник одного из самых лучших вузов страны, вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в одной из наших структур: например, в Центре киберзащиты. Это означает, что мы вынуждены тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать ребятам необходимые знания и навыки.
Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знают и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены.
– Вы упомянули технологии для киберборьбы, что с ними в России?
– В России точно есть огромные возможности по развитию технологий в области кибербезопасности. В нашем Центре киберзащиты все решения, технологии, платформы и программное обеспечение разработаны нашими российскими специалистами, прежде всего, сотрудниками самого Сбербанка. По мнению внешних экспертов, наши результаты по ряду направлений значительно лучше западных разработок.
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– С 2025 года в России будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры. Как Сбербанк готовится к этому? Какой процент систем работает на собственных решениях Сбербанка?
– Подавляющее большинство систем Сбербанка, более 80% – это системы собственной разработки. Мы ведем активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.
Вместе с тем есть очень небольшое количество технических решений – в кибербезопасности я знаю два или три – которые на сегодняшний день можно дополнительно изучить с точки зрения необходимости их замещения. В основном такие решения используются в высоконагруженнных системах и позволяют поддерживать определенный уровень безопасности внутри, например, это межсетевые экраны. Здесь очень важно найти некий компромисс, например, оставить в работе эти технологии в автономном режиме или найти компенсирующие меры.
– Создать что-то аналогичное не получится быстро?
– В указанные сроки – нет.
– У вас нет опасений, что иностранное программное обеспечение может использоваться против Сбербанка или клиентов, особенно на фоне последних новостей от ФСБ про устройства Apple? Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах
– Мы очень серьезно отнеслись к этим сообщениям и провели глубокую проверку, которая показала отсутствие заражения устройств наших сотрудников. Мы рекомендовали принять дополнительные меры защиты, которые тут же предложили сотрудникам, и мгновенно разослали необходимые инструкции.
– Возвращаясь к теме технологий, какие из них сегодня наиболее актуальны как для борьбы с преступностью, так и для мошенников, возможно?
– Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня – это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников. Мы целенаправленно занимаемся вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. На сегодняшний день мы идем на полшага впереди.
– Вы в мае открыли первое отделение Сбербанка в Крыму. Какие у банка результаты уже на полуострове? Сколько офисов планируется открыть до конца года?
– Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым
: в Ялте
и Севастополе
. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь
и Симферополь
.
Уже сегодня мы видим высокий интерес со стороны крымчан и местных предприятий: нашими клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей.
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка
У частных клиентов пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. Потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей. За первый месяц работы банка на полуострове клиенты совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше двух миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России.