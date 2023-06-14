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На Кубани появятся два новых промышленных парка - РИА Новости, 14.06.2023
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17:57 14.06.2023 (обновлено: 18:01 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kuban-1878137998.html
На Кубани появятся два новых промышленных парка
На Кубани появятся два новых промышленных парка - РИА Новости, 14.06.2023
На Кубани появятся два новых промышленных парка
Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:57
2023-06-14T18:01
пмэф-2023
экономика
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных парков, инвестиции в реализацию проектов превысят 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Краснодарском крае появятся два новых промышленных парка. Их общая стоимость превысит 11 миллиардов рублей. Делегация Краснодарского края заключила первые соглашения в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный парк "Воскресенский" площадью 20 гектаров появится в Анапе. Его возведут в одноименном хуторе города-курорта, на площадке разместят предприятия по производству фармацевтических препаратов и косметических средств, а также тканей и швейных изделий. Инвестором проекта выступит группа компаний "Фитофарм", стоимость промпарка оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Еще один промышленный парк появится в Краснодаре. Его построят в новом формате "Лайт индастриал" - производственно-складские помещения будут возводиться в формате модулей от 450 квадратных метров под размещение производств, складских помещений и шоу-румов. Количество новых рабочих мест превысит две тысячи. Реализовать проект планируют к 2030 году. Инвестор – ООО "Холдинг Строительный Альянс". Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей, добавляют в администрации. По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, в крае для развития промышленности увеличена господдержка: от налоговых льгот и преференций до займов от 0,1% годовых. Благодаря этому за пять лет объем инвестиций в промпредприятия региона вырос почти в два раза, а в прошлом году составил 17,8 миллиарда рублей. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, краснодарский край, краснодар
ПМЭФ-2023, Экономика, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани появятся два новых промышленных парка

Два новых промышленных парка стоимостью 11 миллиардов рублей появятся на Кубани

© Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяВласти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных парков
Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных парков
© Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных парков, инвестиции в реализацию проектов превысят 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
«
"В Краснодарском крае появятся два новых промышленных парка. Их общая стоимость превысит 11 миллиардов рублей. Делегация Краснодарского края заключила первые соглашения в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
Уточняется, что промышленный парк "Воскресенский" площадью 20 гектаров появится в Анапе. Его возведут в одноименном хуторе города-курорта, на площадке разместят предприятия по производству фармацевтических препаратов и косметических средств, а также тканей и швейных изделий. Инвестором проекта выступит группа компаний "Фитофарм", стоимость промпарка оценивается в 1,7 миллиарда рублей.
Еще один промышленный парк появится в Краснодаре. Его построят в новом формате "Лайт индастриал" - производственно-складские помещения будут возводиться в формате модулей от 450 квадратных метров под размещение производств, складских помещений и шоу-румов. Количество новых рабочих мест превысит две тысячи. Реализовать проект планируют к 2030 году. Инвестор – ООО "Холдинг Строительный Альянс". Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей, добавляют в администрации.
По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, в крае для развития промышленности увеличена господдержка: от налоговых льгот и преференций до займов от 0,1% годовых. Благодаря этому за пять лет объем инвестиций в промпредприятия региона вырос почти в два раза, а в прошлом году составил 17,8 миллиарда рублей.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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