https://ria.ru/20230614/kuban-1878137998.html

На Кубани появятся два новых промышленных парка

На Кубани появятся два новых промышленных парка - РИА Новости, 14.06.2023

На Кубани появятся два новых промышленных парка

Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:57

2023-06-14T17:57

2023-06-14T18:01

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о возведении в регионе двух промышленных парков, инвестиции в реализацию проектов превысят 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Краснодарском крае появятся два новых промышленных парка. Их общая стоимость превысит 11 миллиардов рублей. Делегация Краснодарского края заключила первые соглашения в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный парк "Воскресенский" площадью 20 гектаров появится в Анапе. Его возведут в одноименном хуторе города-курорта, на площадке разместят предприятия по производству фармацевтических препаратов и косметических средств, а также тканей и швейных изделий. Инвестором проекта выступит группа компаний "Фитофарм", стоимость промпарка оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Еще один промышленный парк появится в Краснодаре. Его построят в новом формате "Лайт индастриал" - производственно-складские помещения будут возводиться в формате модулей от 450 квадратных метров под размещение производств, складских помещений и шоу-румов. Количество новых рабочих мест превысит две тысячи. Реализовать проект планируют к 2030 году. Инвестор – ООО "Холдинг Строительный Альянс". Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей, добавляют в администрации. По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, в крае для развития промышленности увеличена господдержка: от налоговых льгот и преференций до займов от 0,1% годовых. Благодаря этому за пять лет объем инвестиций в промпредприятия региона вырос почти в два раза, а в прошлом году составил 17,8 миллиарда рублей. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878115715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, краснодарский край, краснодар