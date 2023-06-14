Рейтинг@Mail.ru
Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 14.06.2023 (обновлено: 00:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kosovo-1878191111.html
Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии
Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии - РИА Новости, 15.06.2023
Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии
Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-14T23:38
2023-06-15T00:02
в мире
сербия
косово
александр вучич
альбин курти
приштина
гражданская оборона
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7039d948a4d1d65e910d07bbf9138ff3.jpg
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой на выдержку распоряжения управления местной таможни."С этого момента (вечер среды. — Прим. ред.) на всех контрольно-пропускных пунктах запрещен въезд в самопровозглашенную республику Косово всего грузового транспорта с сербскими номерами и всех грузовиков, перевозящих сербскую продукцию", — говорится в публикации.Там отмечается, что отныне усиливается контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. При этом СМИ уже сообщили о первых грузовиках, которые развернули на въезде в Косово.В четверг должна состояться встреча президента Александра Вучича с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии на фоне очередного обострения на севере Косово и Метохии. Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти на встрече с послами Квинты во вторник назвал пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии. Наряду с проведением муниципальных выборов на севере края и установлением верховенства закона в числе требуемых пунктов входят "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе". Очередной виток напряженности в Косово и Метохии вызван попыткой Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над людьми в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
сербия
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_200c5630c2e94be2517e5b311236b039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти, приштина, гражданская оборона, евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Альбин Курти, Приштина, Гражданская оборона, Евросоюз, НАТО
Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии

Gazeta express: Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии

© AP Photo / Marjan VuceticКосово-сербская граница
Косово-сербская граница - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Косово-сербская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой на выдержку распоряжения управления местной таможни.
"С этого момента (вечер среды. — Прим. ред.) на всех контрольно-пропускных пунктах запрещен въезд в самопровозглашенную республику Косово всего грузового транспорта с сербскими номерами и всех грузовиков, перевозящих сербскую продукцию", — говорится в публикации.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
Там отмечается, что отныне усиливается контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками.
При этом СМИ уже сообщили о первых грузовиках, которые развернули на въезде в Косово.
В четверг должна состояться встреча президента Александра Вучича с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии на фоне очередного обострения на севере Косово и Метохии.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти на встрече с послами Квинты во вторник назвал пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии.
Наряду с проведением муниципальных выборов на севере края и установлением верховенства закона в числе требуемых пунктов входят "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе".
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Президент Косово оскорбила Вучича
7 июня, 14:49
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии вызван попыткой Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над людьми в Косово и Метохии.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичАльбин КуртиПриштинаГражданская оборонаЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала