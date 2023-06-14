https://ria.ru/20230614/kosovo-1878191111.html

Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии

Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии - РИА Новости, 15.06.2023

Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии

Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-14T23:38

2023-06-14T23:38

2023-06-15T00:02

в мире

сербия

косово

александр вучич

альбин курти

приштина

гражданская оборона

евросоюз

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БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой на выдержку распоряжения управления местной таможни."С этого момента (вечер среды. — Прим. ред.) на всех контрольно-пропускных пунктах запрещен въезд в самопровозглашенную республику Косово всего грузового транспорта с сербскими номерами и всех грузовиков, перевозящих сербскую продукцию", — говорится в публикации.Там отмечается, что отныне усиливается контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. При этом СМИ уже сообщили о первых грузовиках, которые развернули на въезде в Косово.В четверг должна состояться встреча президента Александра Вучича с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии на фоне очередного обострения на севере Косово и Метохии. Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти на встрече с послами Квинты во вторник назвал пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии. Наряду с проведением муниципальных выборов на севере края и установлением верховенства закона в числе требуемых пунктов входят "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе". Очередной виток напряженности в Косово и Метохии вызван попыткой Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над людьми в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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косово

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в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти, приштина, гражданская оборона, евросоюз, нато