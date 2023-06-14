Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии
Gazeta express: Приштина запретила въезд грузовиков и ввоз товаров из Центральной Сербии
© AP Photo / Marjan VuceticКосово-сербская граница
© AP Photo / Marjan Vucetic
Косово-сербская граница. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине ввели запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии, пишет издание Gazeta express со ссылкой на выдержку распоряжения управления местной таможни.
"С этого момента (вечер среды. — Прим. ред.) на всех контрольно-пропускных пунктах запрещен въезд в самопровозглашенную республику Косово всего грузового транспорта с сербскими номерами и всех грузовиков, перевозящих сербскую продукцию", — говорится в публикации.
Там отмечается, что отныне усиливается контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками.
При этом СМИ уже сообщили о первых грузовиках, которые развернули на въезде в Косово.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти на встрече с послами Квинты во вторник назвал пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии.
Наряду с проведением муниципальных выборов на севере края и установлением верховенства закона в числе требуемых пунктов входят "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе".
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии вызван попыткой Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над людьми в Косово и Метохии.