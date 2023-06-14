https://ria.ru/20230614/kosovo-1878176064.html

Приштина хочет оставить сербов без продуктов на севере Косово, заявил Вучич

Приштина хочет оставить сербов без продуктов на севере Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 14.06.2023

Приштина хочет оставить сербов без продуктов на севере Косово, заявил Вучич

Косовоалбанские власти в Приштине хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово запретом на поставки товаров и продуктов из центральной... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:10

2023-06-14T21:10

2023-06-14T21:10

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БЕЛГРАД, 14 июн - РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово запретом на поставки товаров и продуктов из центральной Сербии, заявил в интервью сербский президент Александр Вучич. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое бойцов спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском правительстве Петар Петкович заявил после этого, что власти Сербии готовы к международному расследованию обстоятельств задержания. Косовоалбанские СМИ со ссылкой на источники сообщили в среду, что правительство самопровозглашенной республики запретило поставки товаров из центральной Сербии на территорию края. "Хотят оставить сербов без лекарств, необходимых продуктов, молока и всего остального, что они большей частью получают из (города в центральной Сербии - ред.) Рашки. Это показывает их намерение полностью изгнать сербов с севера Косово", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, подобные ограничительные меры Приштины противоречат международному праву и всем подписанным ранее соглашениям. "Альбин Курти (косовский премьер - ред.) хочет вызвать вооруженный конфликт любой ценой", - подчеркнул сербский лидер. Вучич также сообщил, что в четверг, как и в среду утром встретится с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии в свете очередного обострения на севере Косово и Метохии. В Белград в среду для встречи с Вучичем затем прибыл командующий контингента НАТО в Косово и Метохии (КиМ) KFOR генерал Микеле Ристучча, разговор с которым сербский лидер назвал в соцсетях "корректным". Накануне бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба, после чего зазвучали сирены воздушной тревоги в северной части Косовска-Митровицы. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил в соцсетях, что задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово в северной части Косовска-Митровицы Милун Миленкович является лидером преступной группы "Гражданская оборона", который устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти на встрече с послами Квинты во вторник озвучил пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии. Наряду с проведением муниципальных выборов на севере Косово и установлением верховенства закона другими пунктами является "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины, "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе". Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово и Метохии и требуют освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. Военнослужащие контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR убрали заграждения из колючей проволоки в поселке Лепосавич и городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

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в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти, приштина, гражданская оборона, евросоюз, нато