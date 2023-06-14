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Производители косметики поддержали инициативу о "российской полке" - РИА Новости, 14.06.2023
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16:24 14.06.2023 (обновлено: 16:35 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kosmetika-1878099128.html
Производители косметики поддержали инициативу о "российской полке"
Производители косметики поддержали инициативу о "российской полке" - РИА Новости, 14.06.2023
Производители косметики поддержали инициативу о "российской полке"
Отечественные производители косметики и парфюмерии поддерживают инициативу о создании в магазинах "российской полки", заявил исполнительный директор... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:24
2023-06-14T16:35
пмэф-2023
экономика
татьяна буцкая
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Отечественные производители косметики и парфюмерии поддерживают инициативу о создании в магазинах "российской полки", заявил исполнительный директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов. "Мы эту инициативу (законопроект о квотировании полки в ритейле - ред.) оцениваем в целом положительно. Видим и часто слышим от производителей о том, что попасть на полку им тяжело… Зайдя в магазин, особенно в сегменте масс-маркета, мы видим, что российский товар, даже если представлен на полке, то зажат между товарами транснациональных компаний", - рассказал он, выступая на сессии в ходе ПМЭФ. Однако член правления Российской парфюмерно-косметической Ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир" за май текущего года сообщила, что 24% россиян заметили сильные изменения ассортимента, а 47% хотели бы, чтобы иностранные бренды, а также производители косметики и парфюмерии вернулись на российский рынок как можно скорее. В свою очередь генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ отметил, что если потребители смогут "дотянуться" до отечественных брендов - это будет крайне полезно. "Мы сможем, может быть не сразу, не за один год, но завоевать доверие потребителей и переломить это", - заключил он, комментируя приведённые данные холдинга. До этого другой участник рынка - производитель экологичных средств Synergetic рассказал РИА Новости о том, что в компании приветствуют дополнительные возможности для офлайн-продвижения, какой может стать "российская полка". В мае первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказывала РИА Новости, что в проекте о создании "российской полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки и идет работа с кабмином и ведомствами. По словам Буцкой, российскому производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что эти продукты будут видны на полках магазинов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/otel-1872721755.html
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экономика, татьяна буцкая
ПМЭФ-2023, Экономика, Татьяна Буцкая
Производители косметики поддержали инициативу о "российской полке"

Отечественные производители косметики в России поддержали инициативу о российской полке

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Отечественные производители косметики и парфюмерии поддерживают инициативу о создании в магазинах "российской полки", заявил исполнительный директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов.
"Мы эту инициативу (законопроект о квотировании полки в ритейле - ред.) оцениваем в целом положительно. Видим и часто слышим от производителей о том, что попасть на полку им тяжело… Зайдя в магазин, особенно в сегменте масс-маркета, мы видим, что российский товар, даже если представлен на полке, то зажат между товарами транснациональных компаний", - рассказал он, выступая на сессии в ходе ПМЭФ.
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Однако член правления Российской парфюмерно-косметической Ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир" за май текущего года сообщила, что 24% россиян заметили сильные изменения ассортимента, а 47% хотели бы, чтобы иностранные бренды, а также производители косметики и парфюмерии вернулись на российский рынок как можно скорее.
В свою очередь генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ отметил, что если потребители смогут "дотянуться" до отечественных брендов - это будет крайне полезно. "Мы сможем, может быть не сразу, не за один год, но завоевать доверие потребителей и переломить это", - заключил он, комментируя приведённые данные холдинга.
До этого другой участник рынка - производитель экологичных средств Synergetic рассказал РИА Новости о том, что в компании приветствуют дополнительные возможности для офлайн-продвижения, какой может стать "российская полка".
В мае первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказывала РИА Новости, что в проекте о создании "российской полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки и идет работа с кабмином и ведомствами. По словам Буцкой, российскому производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что эти продукты будут видны на полках магазинов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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