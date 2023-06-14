https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878033963.html

Пушилин заявил о серьезном давлении со стороны ВСУ в ходе контрнаступления

Пушилин заявил о серьезном давлении со стороны ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023

Пушилин заявил о серьезном давлении со стороны ВСУ в ходе контрнаступления

Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в ДНР, но даже на самом сложном направлении, южнодонецком, у них не получается... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:42

2023-06-14T13:42

2023-06-14T13:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в ДНР, но даже на самом сложном направлении, южнодонецком, у них не получается продвинуться на существенные расстояния, заявил врио главы региона Денис Пушилин. "Безусловно, сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны вооруженных формирований Украины. Мы считаем, что это уже контрнаступление. Конечно, оно было за счет пиара Киева раскручено до таких масштабов, что, казалось, будет что-то невообразимое", - сказал Пушилин журналистам. "Про контрнаступление в том виде, в котором оно предпринимается со стороны украинского режима, нельзя сказать, что это абсолютно не опасно и на это не нужно реагировать в нужной мере... Вооруженные силы РФ за этот период провели очень серьезную работу над недоработками, ошибками. Сейчас ситуация совершенно иная: мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, какое бы количество единиц техники ни задействовал, (какое бы) огромное количество личного состава (ни бросил в бой), - продвинуться на какие-то серьезные расстояния (у ВСУ) не получается", - подчеркнул руководитель республики.

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины