https://ria.ru/20230614/kontrakty-1877945159.html
Минобороны и десять командиров добровольческих бригад подписали контракты
Минобороны и десять командиров добровольческих бригад подписали контракты - РИА Новости, 14.06.2023
Минобороны и десять командиров добровольческих бригад подписали контракты
Министерство обороны РФ подписало контракты с еще десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, участвующих в специальной военной операции,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:29
2023-06-14T08:29
2023-06-14T08:29
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ подписало контракты с еще десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, участвующих в специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны России. "В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения спецоперации, а также государственные меры соцподдержки для добровольцев и членов их семей, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса. "Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь, предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением. Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения. Но когда люди, добровольцы, увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко, это дало дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы" - приводит военное ведомство слова Алексеева. Как отметил представитель добровольческой бригады "Терек" с позывным "Амиго", бойцы с радостью подписали контракт с МО РФ. "Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть о подписании контракта будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции. Служим России!", - отметил "Амиго". Ранее сообщалось, что для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ подразумевает подписание добровольческими отрядами до 1 июля 2023 года контрактов с Министерством обороны, что придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус и создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.
https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html
https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html
https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381652.html
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россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны и десять командиров добровольческих бригад подписали контракты
Минобороны России и десять командиров бригад и добровольческих отрядов подписали контракты
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ подписало контракты с еще десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, участвующих в специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны России.
"В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения спецоперации, а также государственные меры соцподдержки для добровольцев и членов их семей, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.
"Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь, предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением. Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения. Но когда люди, добровольцы, увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко, это дало дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы" - приводит военное ведомство слова Алексеева.
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Как отметил представитель добровольческой бригады "Терек" с позывным "Амиго", бойцы с радостью подписали контракт с МО РФ.
"Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть о подписании контракта будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции. Служим России!", - отметил "Амиго".
Ранее сообщалось, что для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу
подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ подразумевает подписание добровольческими отрядами до 1 июля 2023 года контрактов с Министерством обороны, что придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус и создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.
В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС