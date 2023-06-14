https://ria.ru/20230614/konfrontatsiya-1878004279.html
МИД КНР призвал США не привносить конфронтацию в финансовые институты
МИД КНР призвал США не привносить конфронтацию в финансовые институты - РИА Новости, 14.06.2023
МИД КНР призвал США не привносить конфронтацию в финансовые институты
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду призвал США не привносить в международные финансовые организации элементы геополитической... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:23
2023-06-14T12:23
2023-06-14T12:23
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду призвал США не привносить в международные финансовые организации элементы геополитической конфронтации. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен назвала контролируемые американцами международные финансовые институты важным противовесом распространению влияния Китая в развивающихся странах. "Международный валютный фонд и Всемирный банк - многосторонние финансовые организации, платформы, которые демонстрируют демократизацию международных отношений, они способствуют международному сотрудничеству на основе полного отражения интересов государств-членов. Хочу сказать, что это не Международный валютный фонд США и не Всемирный банк США", - сказал Ван Вэньбинь. По его словам, Китай всегда следовал международному праву и осуществлял инвестиционное сотрудничество с развивающимися странами на основе принципов открытости и прозрачности, "без выдвижения каких-либо политических условий, преследования каких-либо политических корыстных целей". "Начиная с прошлого года США беспрецедентно повысили процентные ставки, увеличив тем самым долговые проблемы соответствующих стран, что привело к усилению волатильности на мировых финансовых рынках", - отметил дипломат. По его словам, "США следует предпринять практические действия, чтобы помочь развивающимся странам задействовать многосторонние финансовые организации для решения вопросов долга, а не привносить в многосторонние финансовые институты элементы геополитической конфронтации".
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сша, китай, всемирный банк, в мире, мвф
США, Китай, Всемирный банк, В мире, МВФ
МИД КНР призвал США не привносить конфронтацию в финансовые институты
Представитель МИД Вэньбинь призвал США не привносить конфронтацию в финансовые институты
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду призвал США не привносить в международные финансовые организации элементы геополитической конфронтации.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен
назвала контролируемые американцами международные финансовые институты важным противовесом распространению влияния Китая в развивающихся странах.
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"Международный валютный фонд и Всемирный банк
- многосторонние финансовые организации, платформы, которые демонстрируют демократизацию международных отношений, они способствуют международному сотрудничеству на основе полного отражения интересов государств-членов. Хочу сказать, что это не Международный валютный фонд США и не Всемирный банк США", - сказал Ван Вэньбинь.
По его словам, Китай всегда следовал международному праву и осуществлял инвестиционное сотрудничество с развивающимися странами на основе принципов открытости и прозрачности, "без выдвижения каких-либо политических условий, преследования каких-либо политических корыстных целей".
"Начиная с прошлого года США беспрецедентно повысили процентные ставки, увеличив тем самым долговые проблемы соответствующих стран, что привело к усилению волатильности на мировых финансовых рынках", - отметил дипломат.
По его словам, "США следует предпринять практические действия, чтобы помочь развивающимся странам задействовать многосторонние финансовые организации для решения вопросов долга, а не привносить в многосторонние финансовые институты элементы геополитической конфронтации".
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