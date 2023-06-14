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Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/konflikt-1878042927.html
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов - РИА Новости, 14.06.2023
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
Поставки наступательных вооружений вкупе с подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:07
2023-06-14T14:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
константин гаврилов
нато
в мире
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Поставки наступательных вооружений вкупе с подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают страны - члены НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат пояснил, что это относится и к обсуждаемым передачам американских истребителей F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта". "Обращаемся к украинско-натовским военным стратегам: не просчитайтесь в своих антироссийских замыслах, как это уже случилось 80 лет назад. Тогда всем стало ясно, что планы нацистов по уничтожению нашей страны, равно как и их идеи мирового господства, обречены на провал. Точно так же и Западу ещё предстоит осознать невозможность достижения своих геополитических целей в отношении Российской Федерации", - заключил глава делегации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878003504.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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россия, украина, константин гаврилов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Константин Гаврилов, НАТО, В мире
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов

Дипломат Гаврилов: поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт и ведут к эскалации

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Поставки наступательных вооружений вкупе с подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают членов НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемой эскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством Киева к захвату российских территорий втягивают страны - члены НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Дипломат пояснил, что это относится и к обсуждаемым передачам американских истребителей F-16, которые, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, дадут Киеву возможность "наносить удары по России далеко за линией фронта".
«
"Обращаемся к украинско-натовским военным стратегам: не просчитайтесь в своих антироссийских замыслах, как это уже случилось 80 лет назад. Тогда всем стало ясно, что планы нацистов по уничтожению нашей страны, равно как и их идеи мирового господства, обречены на провал. Точно так же и Западу ещё предстоит осознать невозможность достижения своих геополитических целей в отношении Российской Федерации", - заключил глава делегации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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