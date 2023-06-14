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Хоценко обсудил строительство тепличного комплекса в Омской области
Хоценко обсудил строительство тепличного комплекса в Омской области - РИА Новости, 14.06.2023
Хоценко обсудил строительство тепличного комплекса в Омской области
Вопросы развития тепличных технологий в регионе обсудил глава Омской области Виталий Хоценко с руководством крупного российского агрохолдинга "Эко-культура",... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:12
2023-06-14T17:12
2023-06-14T17:12
омская область
экономика
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 14 июн - РИА Новости. Вопросы развития тепличных технологий в регионе обсудил глава Омской области Виталий Хоценко с руководством крупного российского агрохолдинга "Эко-культура", рассказали в пресс-службе областного правительства. На встрече Виталий Хоценко и председатель Совета директоров АПХ "Эко-культура" Александр Рудаков рассмотрели возможность создания на территории Омской области высокопроизводительного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных культур. Сейчас на тепличный сегмент в регионе приходится лишь около 10% объёма производства овощей. Договоренность между областью и эко-холдингом обеспечит экологически чистыми овощами жителей региона и снизит зависимость от импорта. "Руководитель Омской области отметил, что речь идёт о создании современного тепличного комплекса площадью 60 га по выращиванию овощей закрытого грунта", - пояснили в пресс-службе. Губернатор добавил, что такое предприятие позволит создать более одной тысячи новых рабочих мест и обеспечит Омскую область свежими овощами. По итогам переговоров Александр Рудаков подтвердил готовность компании к реализации проекта в роли инвестора. Инвестировать планируется около 25 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230609/kuzbass-1877157245.html
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экономика, омская область, виталий хоценко
Омская область , Экономика, Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко обсудил строительство тепличного комплекса в Омской области
Глава региона Хоценко обсудил строительство тепличного комплекса в Омской области
ОМСК, 14 июн - РИА Новости.
Вопросы развития тепличных технологий в регионе обсудил глава Омской области Виталий Хоценко с руководством крупного российского агрохолдинга "Эко-культура", рассказали в пресс-службе
областного правительства.
На встрече Виталий Хоценко и председатель Совета директоров АПХ "Эко-культура" Александр Рудаков рассмотрели возможность создания на территории Омской области высокопроизводительного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных культур. Сейчас на тепличный сегмент в регионе приходится лишь около 10% объёма производства овощей. Договоренность между областью и эко-холдингом обеспечит экологически чистыми овощами жителей региона и снизит зависимость от импорта.
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"Руководитель Омской области отметил, что речь идёт о создании современного тепличного комплекса площадью 60 га по выращиванию овощей закрытого грунта", - пояснили в пресс-службе.
Губернатор добавил, что такое предприятие позволит создать более одной тысячи новых рабочих мест и обеспечит Омскую область свежими овощами. По итогам переговоров Александр Рудаков подтвердил готовность компании к реализации проекта в роли инвестора. Инвестировать планируется около 25 миллиардов рублей.
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