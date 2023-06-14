https://ria.ru/20230614/klientskaya_baza-1878145943.html

Клиентская база ПСБ в ДНР и ЛНР превысила 2,3 миллиона физических лиц

Клиентская база ПСБ в ДНР и ЛНР превысила 2,3 миллиона физических лиц - РИА Новости, 14.06.2023

Клиентская база ПСБ в ДНР и ЛНР превысила 2,3 миллиона физических лиц

К июню 2023 года совокупная клиентская база ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках с учетом присоединения ООО "ПСБ Донецк", ООО "ПСБ Луганск" и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:24

2023-06-14T18:24

2023-06-14T18:24

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. К июню 2023 года совокупная клиентская база ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках с учетом присоединения ООО "ПСБ Донецк", ООО "ПСБ Луганск" и открытия новых отделений составила более 2,3 миллиона физических лиц, сообщает пресс-служба банка.Число клиентов – юридических лиц, работающих с ПСБ, насчитывает около 70 тысяч, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Для быстрой адаптации бизнеса ДНР и ЛНР к законодательству Российской Федерации ПСБ оказывает предпринимателям юридические консультации для решения задач, связанных с их деятельностью.ПСБ год назад приступил к работе в ДНР и ЛНР, став первым и единственным системно значимым банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса. Предоставив широкий перечень классических финансовых услуг федерального банка – оформление карт для получения зарплат, пенсий и пособий, снятие наличных в банкоматах, осуществление денежных переводов и прочее, – ПСБ открыл своим клиентам доступ ко всей финансовой системе России, тем самым содействуя масштабной интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое поле страны.В настоящее время на территории ДНР и ЛНР работают более 370 отделений банка и свыше 1 000 банкоматов. Количество населенных пунктов, где ПСБ предоставляет свои услуги, превышает 80 точек. Для обслуживания клиентов, живущих в отдаленных уголках республик, банк запустил мобильные офисы – специальные автомобили, оснащенные оборудованием для проведения банковских операций. Всего за год банк выдал порядка 2 миллионов платёжных карт, из которых около 800 тысяч – зарплатные.Развивая платежную инфраструктуру для комфорта населения и бизнеса, ПСБ установил более 13 тысяч терминалов для приема безналичной оплаты картами в торгово-сервисных предприятиях на территории ДНР и ЛНР. Общий объем операций через терминалы за год превысил 12 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878129630.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)