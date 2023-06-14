https://ria.ru/20230614/kitay-1877942470.html
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий - РИА Новости, 14.06.2023
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий
Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:59
2023-06-14T07:59
2023-06-14T07:59
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для урегулирования разногласий. "Надеемся, что американская сторона предпринимает реальные действия, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран после встречи на острове Бали, а также все соответствующие обязательства, будет сотрудничать с китайской стороной для эффективного урегулирования разногласий", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил надежду на то, что США будут содействовать обменам и сотрудничеству, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались, вернулись на путь здорового и стабильного развития.
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китай, сша, бали, цинь ган, энтони блинкен, в мире
Китай, США, Бали, Цинь Ган, Энтони Блинкен, В мире
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий
МИД КНР Цинь выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий