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МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий - РИА Новости, 14.06.2023
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07:59 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kitay-1877942470.html
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий - РИА Новости, 14.06.2023
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий
Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:59
2023-06-14T07:59
китай
сша
бали
цинь ган
энтони блинкен
в мире
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для урегулирования разногласий. "Надеемся, что американская сторона предпринимает реальные действия, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран после встречи на острове Бали, а также все соответствующие обязательства, будет сотрудничать с китайской стороной для эффективного урегулирования разногласий", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил надежду на то, что США будут содействовать обменам и сотрудничеству, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались, вернулись на путь здорового и стабильного развития.
https://ria.ru/20230614/kitay-1877941420.html
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китай, сша, бали, цинь ган, энтони блинкен, в мире
Китай, США, Бали, Цинь Ган, Энтони Блинкен, В мире
МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий

МИД КНР Цинь выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для урегулирования разногласий.
"Надеемся, что американская сторона предпринимает реальные действия, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран после встречи на острове Бали, а также все соответствующие обязательства, будет сотрудничать с китайской стороной для эффективного урегулирования разногласий", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Глава МИД КНР призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Вчера, 07:48
Он также выразил надежду на то, что США будут содействовать обменам и сотрудничеству, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались, вернулись на путь здорового и стабильного развития.
 
КитайСШАБалиЦинь ГанЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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