https://ria.ru/20230614/kitay-1877942470.html

МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий

МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий - РИА Новости, 14.06.2023

МИД КНР выразил надежду на сотрудничество США в урегулировании разногласий

Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:59

2023-06-14T07:59

2023-06-14T07:59

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что США будут сотрудничать с Китаем для урегулирования разногласий. "Надеемся, что американская сторона предпринимает реальные действия, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран после встречи на острове Бали, а также все соответствующие обязательства, будет сотрудничать с китайской стороной для эффективного урегулирования разногласий", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил надежду на то, что США будут содействовать обменам и сотрудничеству, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались, вернулись на путь здорового и стабильного развития.

https://ria.ru/20230614/kitay-1877941420.html

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китай, сша, бали, цинь ган, энтони блинкен, в мире