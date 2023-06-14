Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
01:05 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kiberprestupniki-1877922161.html
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками - РИА Новости, 14.06.2023
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками
Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:05
2023-06-14T01:05
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_451266ba2f045f2b992a309bb2e8266c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага впереди, заявил в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов. "Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников", - сказал он в рамках ПМЭФ. Кузнецов подчеркнул, что банк целенаправленно занимается вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. "На сегодняшний день мы идем на полшага впереди", - заверил он. Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он будет компьютерной программой. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230531/ii-1875420224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9781d782c652944c2c48247a2490f2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками

Замглавы Сбербанка Кузнецов: существуют большие риски использования ИИ киберпреступниками

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага впереди, заявил в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов.
«
"Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников", - сказал он в рамках ПМЭФ.
Кузнецов подчеркнул, что банк целенаправленно занимается вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. "На сегодняшний день мы идем на полшага впереди", - заверил он.
Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он будет компьютерной программой.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ
31 мая, 21:27
 
ПМЭФ-2023Станислав КузнецовСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала