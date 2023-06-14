https://ria.ru/20230614/kiberprestupniki-1877922161.html
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками - РИА Новости, 14.06.2023
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками
Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:05
2023-06-14T01:05
2023-06-14T01:05
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага впереди, заявил в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов. "Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников", - сказал он в рамках ПМЭФ. Кузнецов подчеркнул, что банк целенаправленно занимается вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. "На сегодняшний день мы идем на полшага впереди", - заверил он. Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он будет компьютерной программой. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке предупредили о рисках использования ИИ киберпреступниками
Замглавы Сбербанка Кузнецов: существуют большие риски использования ИИ киберпреступниками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк видит очень большие риски того, что искусственный интеллект могут использовать киберпреступники, банк занимается этими вопросами и идет на полшага впереди, заявил в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов.
«
"Я думаю, что очень большие киберриски могут исходить из развития технологий искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект сегодня это не только благо для тех, кто развивает технологию или использует его для созидания, но и новые возможности для киберпреступников", - сказал он в рамках ПМЭФ.
Кузнецов подчеркнул, что банк целенаправленно занимается вопросами противодействия киберпреступникам, которые пытаются использовать возможности искусственного интеллекта. "На сегодняшний день мы идем на полшага впереди", - заверил он.
Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы ИИ используются в некоторых программах автоследования, когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если он будет компьютерной программой.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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