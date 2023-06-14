https://ria.ru/20230614/kibergramotnost-1877989905.html

В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики

В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023

В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики

Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей -... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:51

2023-06-14T11:51

2023-06-14T11:51

пмэф-2023

экономика

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей - киберграмотность пока в стране "слабое звено", в том числе среди персонала компаний, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса", - сказал он. "Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено", - считает зампред правления. Кузнецов напомнил в связи с этим, что люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230515/fishing-1871789921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/kibergramotnost-1834724093.html

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экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии