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В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:51 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kibergramotnost-1877989905.html
В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики
В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики - РИА Новости, 14.06.2023
В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики
Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей -... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:51
2023-06-14T11:51
пмэф-2023
экономика
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей - киберграмотность пока в стране "слабое звено", в том числе среди персонала компаний, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса", - сказал он. "Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено", - считает зампред правления. Кузнецов напомнил в связи с этим, что люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230515/fishing-1871789921.html
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экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке назвали слабое звено российской экономики

Замглавы Сбербанка Кузнецов назвал киберграмотность слабым звеном российской экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество фишинговых электронных писем в России в последнее время увеличилось, поскольку мошенники надеются через них легко достичь своих целей - киберграмотность пока в стране "слабое звено", в том числе среди персонала компаний, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Увеличилось количество фишинговых писем россиянам, которые направляются и на рабочие почтовые серверы, и на личные почтовые адреса", - сказал он.
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"Хакеры надеются, что в этом направлении они легко могут достичь своей цели. Если уровень киберграмотности в организации низкий и людей не обучают, как распознавать фишинговые письма, то тогда вся организация стоит под ударом. Нам точно всем вместе в России есть над чем работать в области киберграмотности, это пока наше слабое звено", - считает зампред правления.
Кузнецов напомнил в связи с этим, что люди должны понимать, что не все письма, которые к ним приходят, имеют благую цель.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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