https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html

Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России

Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России - РИА Новости, 14.06.2023

Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России

Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:50

2023-06-14T04:50

2023-06-14T04:50

пмэф-2023

станислав кузнецов

сбербанк россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", - прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности. Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он. "Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", - призвал зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/khakery-1877929631.html

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станислав кузнецов, сбербанк россии, россия