https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:50
2023-06-14T04:50
2023-06-14T04:50
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", - прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности. Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он. "Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", - призвал зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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станислав кузнецов, сбербанк россии, россия
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Россия
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Сбербанк: дефицит кадров в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", - прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности.
Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он.
"Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", - призвал зампред правления Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров