Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
04:50 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России
Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:50
2023-06-14T04:50
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", - прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности. Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он. "Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", - призвал зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/khakery-1877929631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав кузнецов, сбербанк россии, россия
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Россия
Сбербанк оценил дефицит специалистов в области кибербезопасности в России

Сбербанк: дефицит кадров в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", - прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности.
Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он.
"Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", - призвал зампред правления Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вирус-вымогатель - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров
Вчера, 04:16
 
ПМЭФ-2023Станислав КузнецовСбербанк РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала