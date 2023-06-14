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Чжан Ханьхуэй: Китай будет делать все для разрядки на Украине

Чжан Ханьхуэй: Китай будет делать все для разрядки на Украине - РИА Новости, 14.06.2023

Чжан Ханьхуэй: Китай будет делать все для разрядки на Украине

Спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во второй половине мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза и Россию РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

пмэф-2023

интервью

китай

россия

украина

ли хуэй

михаил мишустин

чжан ханьхуэй

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Спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во второй половине мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза и Россию и провел со всеми сторонами подробные консультации о политическом урегулировании украинского кризиса. Страны Европы, где побывал спецпредставитель, позитивно оценили усилия Китая по украинскому урегулированию, а сам Китай готов сделать все, что в его силах, ради разрядки украинского кризиса, – об этом в интервью РИА Новости в преддверии Санкт-Петербургского Международного экономического форума рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.– Россия и Китай ранее достигли принципиальной договоренности возобновить действие соглашения о групповых безвизовых поездках. Когда они фактически могут возобновиться? Какие препятствия могут возникнуть?– Сотрудничество в сфере туризма – важная составная часть китайско-российского гуманитарного и прагматического сотрудничества. Обе страны являются важными источниками туристов и туристическими направлениями друг для друга, и развитие туристической отрасли имеет большое значение не только для придания импульса развитию в соответствующих областях между нашими странами, но и для укрепления общественного мнения, которое служит фундаментом китайско-российских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Правительства наших стран придают туризму большое значение и в этой связи провели в 2012-2013 годах взаимные Годы туризма Китая и России. По данным китайской стороны, в предпандемийном 2019 году Россию посетило 2,25 миллиона китайских туристов, а число российских туристов в Китае достигло 2,72 миллиона. Это существенные масштабы. После улучшения эпидемической обстановки с 6 февраля 2023 года Китай в тестовом режиме возобновил поездки туристических групп в некоторые страны, и в число первых 20 стран, куда в порядке эксперимента начали выезжать китайские туристы, вошла и Россия. В постпандемийный период граждане наших стран проявляют большой интерес к взаимным туристическим поездкам, и, согласно данным российской стороны, в первом квартале этого года китайские туристы стали одной из самых многочисленных групп туристов, посетивших Россию."Китайско-российское межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках" было подписано в 2000 году. Оно играет важную роль в упрощении туристических обменов между нашими странами и углублении двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Насколько мне известно, сейчас учреждения, регулирующие сферу туризма в наших странах, сообща работают и активно готовятся к тому, чтобы по завершении начального подготовительного периода как можно скорее возобновить групповые безвизовые туристические поездки и создать более комфортные условия для взаимных поездок наших туристов.– Как сообщают российские СМИ, на сухопутных погранпереходах между Россией и КНР снова образовались многокилометровые очереди из грузовиков. В чем причина этой проблемы, и что делается, чтобы ее решить?– С прошлого года объем китайско-российской торговли существенно возрос, значительно увеличился и грузопоток через сухопутные погранпереходы. Компетентные органы и местные власти в Китае и в России непрерывно находятся в тесном контакте и координируют усилия в духе взаимопонимания, прилагают все усилия для улучшения ситуации с грузоперевозками на пограничных переходах, создают благоприятные условия для транспортировки грузов. Что касается того, что в последнее время с российской стороны возникли очереди из автомобилей, то, насколько мне известно, прямой причиной этого послужила отмена в России регистрации очереди для пересечения границы. В результате поток российского транспорта в Китай за короткое время существенно увеличился. В то же время с китайской стороны нет никаких ограничений по количеству российских грузовиков на въезд, а пропускная способность вполне способна удовлетворить потребности российской стороны. Из-за возникших с российской стороны заторов стороны решили с 15 мая перевести пункт перехода Маньчжурия-Забайкальск в круглосуточный режим работы, и ситуация с пробками там уже улучшилась. В долгосрочной перспективе для того, чтобы радикально решить проблему заторов на некоторых пунктах пропуска, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры погранпереходов. Например, на пункте пропуска Маньчжурия-Забайкальск обе стороны уже построили 12 (шесть на въезд и шесть на выезд) своих полос движения, однако в трансграничной зоне, расположенной менее чем на одном километре в пределах России, еще не построена прямая полоса движения, в результате чего на российской стороне работают только две полосы (одна на въезд и одна на выезд), а из-за этого преимущества китайских полос движения (шесть на въезд и шесть на выезд) не реализуются полностью. Я верю, что после того, как этот отрезок дороги будет построен, проблема с заторами на данном пункте пропуска будет решена окончательно.– По сообщениям различных СМИ, недавно успешно состоялся визит в КНР Михаила Мишустина, а вместе с ним в Китай отправилась солидная и внушительная делегация российских бизнесменов. Как прошел Китайско-российский бизнес-форум? Каковы экономические итоги этого визита?– Двадцать третьего мая в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай Министерство коммерции КНР и Минэкономразвития РФ провели Китайско-российский бизнес-форум. Направил поздравительное послание участникам премьер Госсовета КНР Ли Цян, на форуме выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, в работе форума принял участие секретарь Шанхайского комитета КПК Чэнь Цзинин. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в работе форума и выступил с речью. В рамках форума прошли пять тематических круглых столов по энергетике, сельскому хозяйству, транспорту, промышленности и цифровизации, а также бизнес сессии с участием представителей компаний. В форуме участвовали более 1100 представителей органов центральной и местной власти и деловых кругов двух стран. Этот форум стал первым после пандемии масштабным офлайн бизнес-мероприятием, которое проводят наши страны, он стал удобной площадкой для общения и сотрудничества между представителями деловых кругов двух стан. Он дал положительные результаты в плане контактов между предпринимателями двух стран, углубления их общения и сотрудничества. В ходе этого визита Министерство коммерции КНР и Минэкономразвития РФ также подписали "Меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами", договорились укреплять сотрудничество в сфере туризма, спорта, транспорта, здравоохранения и так далее, неуклонно повышать уровень торговли услугами.Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается и в количественном, и в качественном измерении, во всех сферах сохраняются позитивные тенденции, достигнуты серьезные успехи. В 2022 году объем товарной торговли между нашими странами достиг рекордного уровня в 190,27 миллиарда долларов США, Китай остается самым крупным торговым партнером России. В январе-апреле текущего года объемы двусторонней торговли продолжали стремительно расти и увеличились на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 73,148 миллиарда долларов США. По итогам года, вероятно, будет решена поставленная главами наших государств задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов. В дальнейшем наши страны будут всеми силами претворять в жизнь консенсус, достигнутый главами государств, совместно проводить активную политику, направленную на укрепление традиционной торговли биржевыми товарами, развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, торговли услугами, цифровой экономики, "зеленого развития" и так далее, оптимизацию структуры торговли, повышать уровень удобства, способствовать дальнейшему непрерывному развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.– Каковы первые итоги дипломатической миссии под руководством спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя? Какие именно первые шаги и какие страны должны предпринять, чтобы остановить конфликт?– С 15 по 28 мая спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза и Россию и провел со всеми сторонами подробные консультации о политическом урегулировании украинского кризиса. Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине, отдают должное миротворческим усилиям Китая и надеются, что Китай сыграет в этом вопросе позитивную роль.Кризис на Украине имеет сложные исторические предпосылки и реальные причины. По сути это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность.Китай не является зачинщиком этого кризиса или одной из сторон конфликта. Он выступает защитником мира и инициатором мирных переговоров. В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную, справедливую позицию и никогда не прекращал усилий по возобновлению мирных переговоров, всегда выступал на стороне мира, диалога, на стороне справедливости. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, призвал к совместным усилиям в четырех областях и поделился тремя наблюдениями, которые раскрывают фундаментальный подход Китая к политическому урегулированию украинского кризиса. Китай будет и впредь на основе "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" укреплять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие, содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего делителя", посвящать свою мудрость и свои усилия для политического урегулирования кризиса на Украине. Китай готов делать все, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров.

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https://ria.ru/20230613/gaz-1877803660.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875718141.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

интервью, китай, россия, украина, ли хуэй, михаил мишустин, чжан ханьхуэй, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пмэф