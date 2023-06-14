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В России значительно выросло количество хакерских атак на компании - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
02:49 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/khakery-1877925798.html
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании - РИА Новости, 14.06.2023
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании
Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:49
2023-06-14T02:49
пмэф-2023
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее чем в два раза", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Сейчас против российских компаний значительно активней стали проводиться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, а также взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных, отметил зампред правления Сбербанка. "Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами", - пояснил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании

Сбербанк: число кибератак на российские компании в последнее время выросло минимум вдвое

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса на IT-системы компаний
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Атака вируса на IT-системы компаний . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее чем в два раза", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.
Сейчас против российских компаний значительно активней стали проводиться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, а также взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных, отметил зампред правления Сбербанка.
"Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами", - пояснил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Россиян предупредили о новом приеме банковских мошенников
Вчера, 02:17
 
ПМЭФ-2023РоссияСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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