https://ria.ru/20230614/khakery-1877925798.html

В России значительно выросло количество хакерских атак на компании

В России значительно выросло количество хакерских атак на компании - РИА Новости, 14.06.2023

В России значительно выросло количество хакерских атак на компании

Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:49

2023-06-14T02:49

2023-06-14T02:49

пмэф-2023

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее чем в два раза", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ. Сейчас против российских компаний значительно активней стали проводиться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, а также взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных, отметил зампред правления Сбербанка. "Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами", - пояснил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/moshennichestv-1877924912.html

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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии