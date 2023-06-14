https://ria.ru/20230614/kafe-1878101665.html

В Братске прикрыли кафе, где больше 40 человек отравились шаурмой

В Братске прикрыли кафе, где больше 40 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 14.06.2023

В Братске прикрыли кафе, где больше 40 человек отравились шаурмой

Кафе "Шаурму хочу" в Братске после массовых отравлений закрыто до решения суда, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:30

2023-06-14T16:30

2023-06-14T16:30

происшествия

братск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ИРКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Кафе "Шаурму хочу" в Братске после массовых отравлений закрыто до решения суда, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области. По данным региональных властей, после отравления шаурмой за медпомощью обратились более 40 человек, в том числе некоторые – повторно, госпитализированы 18 человек, в том числе шестеро детей. Состояние всех пациентов оценивается как легкое или средней степени тяжести. "В рамках эпидемиологического расследования специалистами управления выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников. В отношении кафе "Шаурму хочу" применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд", - говорится в релизе. Роспотребнадзор сообщает, что в период с 13 по 14 июня "среди жителей города Братска зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии", госпитализировано 10 человек, в том числе 5 детей. "Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, приобретенной в кафе "Шаурму хочу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

братск

иркутская область

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происшествия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество