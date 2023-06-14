https://ria.ru/20230614/iran-1878002075.html

В МИД КНР прокомментировали возвращение к СВПД по Ирану

В МИД КНР прокомментировали возвращение к СВПД по Ирану - РИА Новости, 14.06.2023

В МИД КНР прокомментировали возвращение к СВПД по Ирану

Возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - верный и эффективный путь к решению иранского вопроса, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:17

2023-06-14T12:17

2023-06-14T12:17

в мире

иран

сша

тегеран (город)

биньямин нетаньяху

дональд трамп

нед прайс

кнессет израиля

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - верный и эффективный путь к решению иранского вопроса, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай всегда придерживался мнения о том, что возобновление осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий - верный и эффективный путь к решению иранского вопроса, соответствующий общим интересам международного сообщества", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о том, что США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной программе. По его словам, все заинтересованные стороны должны "принимать политические решения, увеличивать дипломатические усилия, способствовать скорейшему возвращению СВПД в правильное русло, поддерживать международную систему ядерного нераспространения, содействовать миру и стабильности на Ближнем Востоке". Как ранее сообщил израильский портал Walla со ссылкой на пятерых депутатов Кнессета, во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на закрытой части заседания комитета по международным делам и обороне, что США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной программе, которые предусматривают разморозку иранских активов за рубежом в обмен на обязательство Ирана не обогащать уран выше 60%. Представитель МИД Ирана в понедельник подтвердил проведение непрямых переговоров с США в Омане по ядерной программе, но заявил, что Тегеран не заинтересован в потенциальной промежуточной сделке по этому вопросу. Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник заявил, что "большинство сообщений" о некой временной сделке между США и Ираном по ядерной программе являются "неверными или абсолютно вводящими в заблуждение". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230611/makron-1877458273.html

https://ria.ru/20230614/vizit-1877962911.html

иран

сша

тегеран (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, сша, тегеран (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, нед прайс, кнессет израиля