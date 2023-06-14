https://ria.ru/20230614/investproekty-1878029132.html
Реализация инвестпроектов в Пушкине позволит создать 15 тысяч рабочих мест
Реализация инвестпроектов в Пушкине позволит создать 15 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 14.06.2023
Реализация инвестпроектов в Пушкине позволит создать 15 тысяч рабочих мест
Реализация 31 инвестпроекта в городском округе Пушкинский позволит к 2028 году создать 15 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:28
2023-06-14T13:28
2023-06-14T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкин
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация 31 инвестпроекта в городском округе Пушкинский позволит к 2028 году создать 15 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, в рамках которой они обсудили реализацию инвестпроектов, расселение аварийного жилья, благоустройство, а также помощь участникам СВО и их близким."У нас серьезный вызов по экономике. Я подробно рассказывал президенту, что мы делаем и для малого, и для среднего бизнеса. Его доля у нас 25% - выше, чем по России, но нужно стремиться ее увеличивать. И налоговые поступления тоже весьма значительные, поэтому важно сопровождать МСП", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Красноцветов отметил, что в прошлом году в округе в стадии реализации находился 31 инвестпроект с общим объемом инвестиций более 51 миллиарда рублей. К 2028 году это позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест."В 2022 году мы реализовывали 31 достаточно масштабный проект. Четыре самых значимых: "ТСК Транссервис" (инвестиции около трех миллиардов рублей), складской комплекс "Холмогоры" - на сегодняшний момент это четыре миллиарда рублей, Индустриальный парк "PNK-Пушкино-2" - наверное самый крупный проект с инвестициями в 18 миллиардов рублей и "Пеликан Market" - это торговые площадки, которые расположены на территории округа, инвестиции у них порядка 430 миллионов рублей", - сказал Красноцветов.Одна из основных тем, которые обсуждались на встрече, – помощь участникам СВО и их близким. За время работы центра поддержки военнослужащих и их семей в округе было отработано около 750 обращений. Воробьев поблагодарил местных волонтеров и неравнодушных жителей за вовлеченность в эту работу. Он отметил, что важно уделять внимание частным вопросам, которые возникают у близких тех, кто сейчас находится на передовой.
https://ria.ru/20230609/byudzhet-1877281393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пушкин, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкин, Андрей Воробьев
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация 31 инвестпроекта в городском округе Пушкинский позволит к 2028 году создать 15 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев
провел рабочую встречу с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, в рамках которой они обсудили реализацию инвестпроектов, расселение аварийного жилья, благоустройство, а также помощь участникам СВО и их близким.
"У нас серьезный вызов по экономике. Я подробно рассказывал президенту, что мы делаем и для малого, и для среднего бизнеса. Его доля у нас 25% - выше, чем по России
, но нужно стремиться ее увеличивать. И налоговые поступления тоже весьма значительные, поэтому важно сопровождать МСП", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Красноцветов отметил, что в прошлом году в округе в стадии реализации находился 31 инвестпроект с общим объемом инвестиций более 51 миллиарда рублей. К 2028 году это позволит создать 15 тысяч новых рабочих мест.
Расходы бюджета МО в прошлом году составили 910 млрд рублей
"В 2022 году мы реализовывали 31 достаточно масштабный проект. Четыре самых значимых: "ТСК Транссервис" (инвестиции около трех миллиардов рублей), складской комплекс "Холмогоры" - на сегодняшний момент это четыре миллиарда рублей, Индустриальный парк "PNK-Пушкино-2" - наверное самый крупный проект с инвестициями в 18 миллиардов рублей и "Пеликан Market" - это торговые площадки, которые расположены на территории округа, инвестиции у них порядка 430 миллионов рублей", - сказал Красноцветов.
Одна из основных тем, которые обсуждались на встрече, – помощь участникам СВО и их близким. За время работы центра поддержки военнослужащих и их семей в округе было отработано около 750 обращений. Воробьев поблагодарил местных волонтеров и неравнодушных жителей за вовлеченность в эту работу. Он отметил, что важно уделять внимание частным вопросам, которые возникают у близких тех, кто сейчас находится на передовой.