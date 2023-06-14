https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1878149119.html

В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи

В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи - РИА Новости, 14.06.2023

В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи

Компания "Газпром космические системы" дооснастит наземную инфраструктуру спутниковой связи в подмосковном Щелкове тремя мультисервисными платформами, сообщает... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:57

2023-06-14T18:57

2023-06-14T18:57

щелково

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" дооснастит наземную инфраструктуру спутниковой связи в подмосковном Щелкове тремя мультисервисными платформами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Данная модернизация обеспечит высокую пропускную способность спутниковых каналов. Помимо предприятия в Щелкове, компания модернизирует инфраструктуру в Хабаровске.В результате модернизации будет налажена "бесшовная" зона связи от Роттердама (Нидерланды) до Пуссана (Южная Корея), включая Северный морской путь. Работать эти платформы будут через спутники "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300К". Завершить модернизацию планируется в октябре 2023 года.По данным пресс-службы, широкополосный доступ в интернет через российскую спутниковую группировку "Ямал" стал доступен рыбакам летом 2022 года. Проект реализуют подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и компания "Газпром космические системы"."Благодаря нашему щелковскому предприятию, улучшаются условия для работы людей на всей территории нашей большой страны. Мы будем и дальше поддерживать и содействовать развитию таких масштабных проектов на территории округа", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.Доступ в интернет обеспечивается на судне в любой момент времени, на стоянке и на переходе. Это позволяет организовать круглосуточный мониторинг за местоположением судна, передачу служебной информации и/или организовать круглосуточное видеонаблюдение. При развертывании беспроводной сети на борту есть возможность предоставления доступа в интернет для экипажа. Таким образом связаться с "землей" для рыбаков значительно дешевле, чем при использовании спутниковых систем "Инмарсат" или "Иридиум". Пропускная способность организованного канала связи: в направлении судна до 10 Мбит/с, в направлении от судна до 1 Мбит/с.

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/odezhda-1872618673.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково