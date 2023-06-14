https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1878149119.html
В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи
В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи - РИА Новости, 14.06.2023
В Щелкове дооснастят наземную инфраструктуру спутниковой связи
Компания "Газпром космические системы" дооснастит наземную инфраструктуру спутниковой связи в подмосковном Щелкове тремя мультисервисными платформами, сообщает... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:57
2023-06-14T18:57
2023-06-14T18:57
щелково
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" дооснастит наземную инфраструктуру спутниковой связи в подмосковном Щелкове тремя мультисервисными платформами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Данная модернизация обеспечит высокую пропускную способность спутниковых каналов. Помимо предприятия в Щелкове, компания модернизирует инфраструктуру в Хабаровске.В результате модернизации будет налажена "бесшовная" зона связи от Роттердама (Нидерланды) до Пуссана (Южная Корея), включая Северный морской путь. Работать эти платформы будут через спутники "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300К". Завершить модернизацию планируется в октябре 2023 года.По данным пресс-службы, широкополосный доступ в интернет через российскую спутниковую группировку "Ямал" стал доступен рыбакам летом 2022 года. Проект реализуют подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и компания "Газпром космические системы"."Благодаря нашему щелковскому предприятию, улучшаются условия для работы людей на всей территории нашей большой страны. Мы будем и дальше поддерживать и содействовать развитию таких масштабных проектов на территории округа", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.Доступ в интернет обеспечивается на судне в любой момент времени, на стоянке и на переходе. Это позволяет организовать круглосуточный мониторинг за местоположением судна, передачу служебной информации и/или организовать круглосуточное видеонаблюдение. При развертывании беспроводной сети на борту есть возможность предоставления доступа в интернет для экипажа. Таким образом связаться с "землей" для рыбаков значительно дешевле, чем при использовании спутниковых систем "Инмарсат" или "Иридиум". Пропускная способность организованного канала связи: в направлении судна до 10 Мбит/с, в направлении от судна до 1 Мбит/с.
https://radiosputnik.ria.ru/20230518/odezhda-1872618673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" дооснастит наземную инфраструктуру спутниковой связи в подмосковном Щелкове тремя мультисервисными платформами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Данная модернизация обеспечит высокую пропускную способность спутниковых каналов. Помимо предприятия в Щелкове, компания модернизирует инфраструктуру в Хабаровске
.
В результате модернизации будет налажена "бесшовная" зона связи от Роттердама
(Нидерланды
) до Пуссана (Южная Корея
), включая Северный морской путь. Работать эти платформы будут через спутники "Ямал-401
", "Ямал-402
" и "Ямал-300К
". Завершить модернизацию планируется в октябре 2023 года.
По данным пресс-службы, широкополосный доступ в интернет через российскую спутниковую группировку "Ямал" стал доступен рыбакам летом 2022 года. Проект реализуют подведомственный Росрыболовству
Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и компания "Газпром космические системы".
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"Благодаря нашему щелковскому предприятию, улучшаются условия для работы людей на всей территории нашей большой страны. Мы будем и дальше поддерживать и содействовать развитию таких масштабных проектов на территории округа", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.
Доступ в интернет обеспечивается на судне в любой момент времени, на стоянке и на переходе. Это позволяет организовать круглосуточный мониторинг за местоположением судна, передачу служебной информации и/или организовать круглосуточное видеонаблюдение. При развертывании беспроводной сети на борту есть возможность предоставления доступа в интернет для экипажа. Таким образом связаться с "землей" для рыбаков значительно дешевле, чем при использовании спутниковых систем "Инмарсат" или "Иридиум". Пропускная способность организованного канала связи: в направлении судна до 10 Мбит/с, в направлении от судна до 1 Мбит/с.