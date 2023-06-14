https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1877935993.html

Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией

Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией - РИА Новости, 14.06.2023

Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией

Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:42

2023-06-14T06:42

2023-06-14T06:42

россия

китай

чжан ханьхуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "В долгосрочной перспективе, чтобы радикально решить проблему заторов на некоторых пунктах пропуска, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры погранпереходов. Например, на пункте пропуска "Маньчжурия-Забайкальск" обе стороны уже построили 12 (шесть на въезд и шесть на выезд) своих полос движения, однако в трансграничной зоне, расположенной менее чем на одном километре в пределах России, еще не построена прямая полоса движения, в результате чего на российской стороне работает только две полосы (одна на въезд и одна на выезд), а из-за этого преимущества китайских полос движения (шесть на въезд и шесть на выезд) не реализуются полностью. Я верю, что после того, как этот отрезок дороги будет построен, проблема с заторами на данном пункте пропуска будет решена окончательно", - сказал он. "С китайской стороны нет никаких ограничений по количеству российских грузовиков на въезд, а пропускная способность вполне способна удовлетворить потребности российской стороны. Из-за возникших с российской стороны заторов стороны решили с 15 мая перевести пункт перехода "Маньчжурия-Забайкальск" в круглосуточный режим работы, и ситуация с пробками там уже улучшилась", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20230614/uregulirovanie-1877928284.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, чжан ханьхуэй