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Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией - РИА Новости, 14.06.2023
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06:42 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1877935993.html
Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией
Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией - РИА Новости, 14.06.2023
Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией
Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:42
2023-06-14T06:42
россия
китай
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "В долгосрочной перспективе, чтобы радикально решить проблему заторов на некоторых пунктах пропуска, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры погранпереходов. Например, на пункте пропуска "Маньчжурия-Забайкальск" обе стороны уже построили 12 (шесть на въезд и шесть на выезд) своих полос движения, однако в трансграничной зоне, расположенной менее чем на одном километре в пределах России, еще не построена прямая полоса движения, в результате чего на российской стороне работает только две полосы (одна на въезд и одна на выезд), а из-за этого преимущества китайских полос движения (шесть на въезд и шесть на выезд) не реализуются полностью. Я верю, что после того, как этот отрезок дороги будет построен, проблема с заторами на данном пункте пропуска будет решена окончательно", - сказал он. "С китайской стороны нет никаких ограничений по количеству российских грузовиков на въезд, а пропускная способность вполне способна удовлетворить потребности российской стороны. Из-за возникших с российской стороны заторов стороны решили с 15 мая перевести пункт перехода "Маньчжурия-Забайкальск" в круглосуточный режим работы, и ситуация с пробками там уже улучшилась", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20230614/uregulirovanie-1877928284.html
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россия, китай, чжан ханьхуэй
Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй
Китайский дипломат призвал развивать инфраструктуру на границе с Россией

Посол КНР в Москве Чжан: необходимо развивать инфраструктуру на границе с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для окончательного решения проблемы заторов на российско-китайской границе необходимо развивать инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"В долгосрочной перспективе, чтобы радикально решить проблему заторов на некоторых пунктах пропуска, необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры погранпереходов. Например, на пункте пропуска "Маньчжурия-Забайкальск" обе стороны уже построили 12 (шесть на въезд и шесть на выезд) своих полос движения, однако в трансграничной зоне, расположенной менее чем на одном километре в пределах России, еще не построена прямая полоса движения, в результате чего на российской стороне работает только две полосы (одна на въезд и одна на выезд), а из-за этого преимущества китайских полос движения (шесть на въезд и шесть на выезд) не реализуются полностью. Я верю, что после того, как этот отрезок дороги будет построен, проблема с заторами на данном пункте пропуска будет решена окончательно", - сказал он.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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"С китайской стороны нет никаких ограничений по количеству российских грузовиков на въезд, а пропускная способность вполне способна удовлетворить потребности российской стороны. Из-за возникших с российской стороны заторов стороны решили с 15 мая перевести пункт перехода "Маньчжурия-Забайкальск" в круглосуточный режим работы, и ситуация с пробками там уже улучшилась", - заявил дипломат.
 
РоссияКитайЧжан Ханьхуэй
 
 
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