https://ria.ru/20230614/grossi-1878090155.html

Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС

Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен, чтобы дать украинской стороне время для... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:02

2023-06-14T16:02

2023-06-14T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

украина

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен, чтобы дать украинской стороне время для подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на объекте, сообщил в Telegram-канале представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Во вторник Гросси в ходе его визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским, после встречи он сообщил журналистам, что в ближайшие часы намерен отправиться на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на объекте и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. "Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал Ульянов.

https://ria.ru/20230608/grossi-1876854780.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), украина