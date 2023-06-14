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Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС
Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен, чтобы дать украинской стороне время для... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:02
2023-06-14T16:02
2023-06-14T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
михаил ульянов (дипломат)
украина
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен, чтобы дать украинской стороне время для подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на объекте, сообщил в Telegram-канале представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Во вторник Гросси в ходе его визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским, после встречи он сообщил журналистам, что в ближайшие часы намерен отправиться на ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию на объекте и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. "Визит Генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен на некоторое время, чтобы предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал Ульянов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат), Украина
Ульянов сообщил о переносе визита Гросси на Запорожскую АЭС
Ульянов: визит Гросси на ЗАЭС отложили, чтобы Киев подготовил ротацию персонала МАГАТЭ