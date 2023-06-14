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Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева - РИА Новости, 14.06.2023
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:14
2023-06-14T16:14
2023-06-14T16:14
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. "Это нужно в министерстве обороны спрашивать", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать информацию о том, что начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев погиб 12 июня в зоне СВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО