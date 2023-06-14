https://ria.ru/20230614/goryachev-1878095970.html

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева - РИА Новости, 14.06.2023

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:14

2023-06-14T16:14

2023-06-14T16:14

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878092692_0:35:750:457_1920x0_80_0_0_6e0f539b4c045322bae91aa378619c57.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. "Это нужно в министерстве обороны спрашивать", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать информацию о том, что начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев погиб 12 июня в зоне СВО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия