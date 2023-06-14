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Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/goryachev-1878095970.html
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева - РИА Новости, 14.06.2023
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:14
2023-06-14T16:14
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева. "Это нужно в министерстве обороны спрашивать", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать информацию о том, что начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев погиб 12 июня в зоне СВО.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о гибели генерал-майора Горячева

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы гибели генерал-майора Горячева в зоне СВО

© ФотоСергей Горячев
Сергей Горячев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото
Сергей Горячев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о якобы гибели генерала Сергея Горячева.
"Это нужно в министерстве обороны спрашивать", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать информацию о том, что начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев погиб 12 июня в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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