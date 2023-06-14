https://ria.ru/20230614/gorlovka-1877933439.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 4.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T05:53

2023-06-14T05:53

2023-06-14T05:53

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 4.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в представительстве республики отметили, что во вторник вечером украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230614/trevoga-1877932788.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика