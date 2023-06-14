https://ria.ru/20230614/germaniya-1878015726.html
Шольц объяснил, почему Германии необходимо вооружиться
Шольц объяснил, почему Германии необходимо вооружиться - РИА Новости, 14.06.2023
Шольц объяснил, почему Германии необходимо вооружиться
Берлин рассматривает конфликт на Украине как переломный момент, после которого стране необходимо должным образом вооружить свою армию, заявил канцлер Германии... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:52
2023-06-14T12:52
2023-06-14T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Берлин рассматривает конфликт на Украине как переломный момент, после которого стране необходимо должным образом вооружить свою армию, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в предисловии к опубликованному в среду документе по нацбезопасности страны."Мы рассматриваем это... как повод, (чтобы) наконец, должным образом вооружить бундесвер. Чтобы в будущем он мог продолжать выполнять свою основную миссию: защищать нашу страну и наших союзников по альянсу от всех мыслимых нападений", - написал Шольц, назвав главной причиной данных мер начавшийся конфликт на Украине. При этом канцлер обозначил начало конфликта термином "Zeitenwende", что в переводе с немецкого означает "поворотный момент".Шольц и правительство Германии ранее представили первую в истории страны стратегию национальной безопасности, призванную обезопасить и способствовать развитию страны перед лицом новых вызовов и опасностей, среди которых в опубликованном документе в первых рядах значится Россия.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878013869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц объяснил, почему Германии необходимо вооружиться
Шольц: конфликт на Украине привел к смене эпохи, при которой ФРГ необходимо вооружиться