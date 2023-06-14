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В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира - РИА Новости, 14.06.2023
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12:47 14.06.2023 (обновлено: 13:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878013869.html
В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира
В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира - РИА Новости, 14.06.2023
В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира
Авторы стратегии национальной безопасности ФРГ назвали Россию крупнейшей угрозой миру в евроатлантическом регионе, об этом говорится в опубликованном документе. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:47
2023-06-14T13:27
россия
германия
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
в мире
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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Авторы стратегии национальной безопасности ФРГ назвали Россию крупнейшей угрозой миру в евроатлантическом регионе, об этом говорится в опубликованном документе."Сегодняшняя Россия представляет собой в обозримом будущем самую большую угрозу для мира и безопасности в евроатлантическом регионе", — указывается в его тексте.Согласно документу, военная операция России на Украине является "эпохальным переломом в европейском мирном порядке", который напрямую угрожает безопасности Германии и ее союзникам по НАТО. "Ни Германия, ни НАТО не стремятся к вражде или конфронтации с Россией. Однако в альянсе мы всегда готовы и способны защитить суверенитет и свободу нас и наших союзников", — отметили составители стратегии.В Москве не раз утверждали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД говорят о готовности России к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, который, как указывали в ведомстве, реализуется в беспрецедентных масштабах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230613/vsu-1877786634.html
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россия, германия, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В стратегии безопасности ФРГ Россию назвали самой большой угрозой для мира

В новой стратегии нацбезопасности Германии Россию назвали самой большой угрозой для мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Авторы стратегии национальной безопасности ФРГ назвали Россию крупнейшей угрозой миру в евроатлантическом регионе, об этом говорится в опубликованном документе.
"Сегодняшняя Россия представляет собой в обозримом будущем самую большую угрозу для мира и безопасности в евроатлантическом регионе", — указывается в его тексте.
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Согласно документу, военная операция России на Украине является "эпохальным переломом в европейском мирном порядке", который напрямую угрожает безопасности Германии и ее союзникам по НАТО.
"Ни Германия, ни НАТО не стремятся к вражде или конфронтации с Россией. Однако в альянсе мы всегда готовы и способны защитить суверенитет и свободу нас и наших союзников", — отметили составители стратегии.
В Москве не раз утверждали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД говорят о готовности России к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, который, как указывали в ведомстве, реализуется в беспрецедентных масштабах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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