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Опрос показал желание россиян видеть больше отечественных фильмов - РИА Новости, 14.06.2023
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02:09 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/filmy-1877924765.html
Опрос показал желание россиян видеть больше отечественных фильмов
Опрос показал желание россиян видеть больше отечественных фильмов - РИА Новости, 14.06.2023
Опрос показал желание россиян видеть больше отечественных фильмов
Чуть менее половины россиян считают, что в стране стоит наращивать производство собственных кинофильмов и сериалов и производить их не меньше, чем Голливуд или... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:09
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россия
сша
индия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Чуть менее половины россиян считают, что в стране стоит наращивать производство собственных кинофильмов и сериалов и производить их не меньше, чем Голливуд или Болливуд, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть у РИА Новости. "Почти половина опрошенных (46%) считают, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. На Северном Кавказе такого мнения придерживаются 52%, в Москве и Московской области - 50%, тогда как в Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по 39%", - выяснили аналитики. По мнению 23% опрошенных, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды, еще 18% сказали, что им все равно, еще 12% затруднились с ответом. В целом респонденты предпочитают смотреть российские и советские фильмы и сериалы (77%), а также американские (50%). Европейское кино выбирают 37% опрошенных, турецкое - 16%, китайское - 9%, индийское - 5%. Исследование проводилось 31 мая - 2 июня по репрезентативной выборке среди 1 000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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353
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россия, сша, индия
Россия, США, Индия
Опрос показал желание россиян видеть больше отечественных фильмов

"Открытие": почти половина россиян хотят видеть больше фильмов отечественного производства

© iStock.com / batuhan tokerСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / batuhan toker
Съемки фильма . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Чуть менее половины россиян считают, что в стране стоит наращивать производство собственных кинофильмов и сериалов и производить их не меньше, чем Голливуд или Болливуд, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть у РИА Новости.
«
"Почти половина опрошенных (46%) считают, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. На Северном Кавказе такого мнения придерживаются 52%, в Москве и Московской области - 50%, тогда как в Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по 39%", - выяснили аналитики.
По мнению 23% опрошенных, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды, еще 18% сказали, что им все равно, еще 12% затруднились с ответом.
В целом респонденты предпочитают смотреть российские и советские фильмы и сериалы (77%), а также американские (50%). Европейское кино выбирают 37% опрошенных, турецкое - 16%, китайское - 9%, индийское - 5%.
Исследование проводилось 31 мая - 2 июня по репрезентативной выборке среди 1 000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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